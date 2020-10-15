Як економно зробити покупки на карантині: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
1,3 т.
Як економно зробити покупки на карантині: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Щотижня для проєкту Промокоди OBOZREVATEL погоджує додаткові знижки від відомих міжнародних і українських інтернет-магазинів, за допомогою яких можна отримати дисконт на довгоочікувані покупки:

  • Фокстрот – діє до 50% знижки на дрібну побутову техніку

  • Aliexpress – діє до -70% знижки на чоловічий одяг

  • Answear – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 14% при оформленні замовлення на суму 1700 гривень

  • Sportmaster – діє до 28% знижки на одяг, взуття, тренажери і аксесуари

  • Booking – у розділі можна знайти вигідні пропозиції за приємними цінами на подорож до Грузії

  • Book24 – діє знижка до -30% на художню літературу

  • MOYO – діють знижки до 1800 гривень на пральні машини LG

  • PUMA – діють знижки до 60% на фірмові речі та взуття

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