Як економно зробити покупки на карантині: кращі пропозиції від онлайн-магазинів
Щотижня для проєкту Промокоди OBOZREVATEL погоджує додаткові знижки від відомих міжнародних і українських інтернет-магазинів, за допомогою яких можна отримати дисконт на довгоочікувані покупки:
Фокстрот – діє до 50% знижки на дрібну побутову техніку
Aliexpress – діє до -70% знижки на чоловічий одяг
Answear – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 14% при оформленні замовлення на суму 1700 гривень
Sportmaster – діє до 28% знижки на одяг, взуття, тренажери і аксесуари
Booking – у розділі можна знайти вигідні пропозиції за приємними цінами на подорож до Грузії
Book24 – діє знижка до -30% на художню літературу
MOYO – діють знижки до 1800 гривень на пральні машини LG
PUMA – діють знижки до 60% на фірмові речі та взуття