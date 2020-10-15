Як економно зробити покупки на карантині: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Щотижня для проєкту Промокоди OBOZREVATEL погоджує додаткові знижки від відомих міжнародних і українських інтернет-магазинів, за допомогою яких можна отримати дисконт на довгоочікувані покупки:

Фокстрот – діє до 50% знижки на дрібну побутову техніку

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Answear – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 14% при оформленні замовлення на суму 1700 гривень

Sportmaster – діє до 28% знижки на одяг, взуття, тренажери і аксесуари

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MOYO – діють знижки до 1800 гривень на пральні машини LG