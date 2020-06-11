Як економно зробити покупки на карантині: добірка кращих знижок

Українські та світові магазини, щоб швидше скоротити втрати в зв'язку з коронавірусом, зараз радують клієнтів максимальними знижками і розпродажами, безкоштовною доставкою, щоб мотивувати клієнта на покупку.

У багатьох магазинах техніки регулярно влаштовують нічні розпродажі, які тривають усього одну ніч, при цьому техніку і електроніку можна придбати за вигідною ціною з дисконтом до -80%.

У магазинах одягу можна знайти нові колекції зі знижками до -50% або промо-акції: при покупці декількох одиниць товару – другий отримуєте зі знижкою.

Шопінг під час карантину світ 24

Ділимося з вами підбіркою кращих знижок тижня: