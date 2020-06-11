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11 червня • оновлено в 11:22
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Як економно зробити покупки на карантині: добірка кращих знижок

1.1т
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Українські та світові магазини, щоб швидше скоротити втрати в зв'язку з коронавірусом, зараз радують клієнтів максимальними знижками і розпродажами, безкоштовною доставкою, щоб мотивувати клієнта на покупку.

У багатьох магазинах техніки регулярно влаштовують нічні розпродажі, які тривають усього одну ніч, при цьому техніку і електроніку можна придбати за вигідною ціною з дисконтом до -80%.

У магазинах одягу можна знайти нові колекції зі знижками до -50% або промо-акції: при покупці декількох одиниць товару – другий отримуєте зі знижкою.

Шопінг під час карантину

Шопінг під час карантину

світ 24

Ділимося з вами підбіркою кращих знижок тижня:

  • Intertop – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку -10% при покупці товарів від 899 гривень

  • Iherb – економія 10% по промокодом для всіх покупців при замовленні від 60 $

  • F.ua – до 12% економії на весь асортимент

  • Hotline.Finance – дисконт до 20% на туристичне страхування

  • Сушия – діє акція до 19.06 – два блюда з слабосоленим лососем за ціною одного

  • Pampik – в розділі можна знайти промокод на знижку 10% при покупці товарів від 1000 гривень

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Автор
Гліб Іванов
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