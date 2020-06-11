Як економно зробити покупки на карантині: добірка кращих знижок

Українські та світові магазини, щоб швидше скоротити втрати в зв'язку з коронавірусом, зараз радують клієнтів максимальними знижками і розпродажами, безкоштовною доставкою, щоб мотивувати клієнта на покупку.
У багатьох магазинах техніки регулярно влаштовують нічні розпродажі, які тривають усього одну ніч, при цьому техніку і електроніку можна придбати за вигідною ціною з дисконтом до -80%.
У магазинах одягу можна знайти нові колекції зі знижками до -50% або промо-акції: при покупці декількох одиниць товару – другий отримуєте зі знижкою.
Шопінг під час карантину
світ 24
Ділимося з вами підбіркою кращих знижок тижня:
Intertop – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку -10% при покупці товарів від 899 гривень
Iherb – економія 10% по промокодом для всіх покупців при замовленні від 60 $
F.ua – до 12% економії на весь асортимент
Hotline.Finance – дисконт до 20% на туристичне страхування
Сушия – діє акція до 19.06 – два блюда з слабосоленим лососем за ціною одного
Pampik – в розділі можна знайти промокод на знижку 10% при покупці товарів від 1000 гривень
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!