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Як економно зібратися в подорож: найкращі знижки від онлайн-магазинів

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Як економно зібратися в подорож: найкращі знижки від онлайн-магазинів

Поступово відновлюється залізничне й міжнародне авіасполучення, світ повертається до звичного режиму. Тому якщо ви плануєте провести літній відпочинок за кордоном – саме час придбати авіаквитки за приємними знижками, а також усе найпотрібніше до літнього сезону.

У нашому розділі Промокоди зібрано найкращі знижкові пропозиції від світових та українських інтернет-магазинів:

  • Aliexpress радує зараз річним розпродажем, до того ж у нашому розділі можна знайти промокод на додаткові знижки номіналами 7 і 10 доларів;

  • Бомонд – діють знижки до -50% на акційні товари;

  • Ельдорадо – діє тотальний розпродаж електроніки, техніки для дому, а також смартфонів і ноутбуків, ціни знижено до -60%;

  • Agoda – у розділі можна знайти різні варіанти відпочинку за доступними цінами;

  • Infobus – у розділі можна знайти всього за 5 євро квиток на автобус у будь-яку точку Європи;

  • Zakaz.ua надає можливість замовити продукти харчування з супермаркетів МегаМаркет і Ашан із приємною знижкою;

  • Bonprix – діє до -50% дисконту на речі для пляжного відпочинку;

  • Joom – діють знижки до 99% на товари для шашликів і барбекю.

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  1. /Суспільство