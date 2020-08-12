Як економно зібрати дитину в школу: список знижок в популярних інтернет-магазинах

Гліб Іванов Суспільство 11:19, 12.08.2020

Початок шкільного періоду у більшості батьків асоціюється зі значними витратами, адже їх чадо зовсім скоро повернеться за парту, а значить, має бути купівля шкільного приладдя, форми, гаджетів для навчання.

Як зробити удар по сімейному бюджету менш чутливим? Промокоди і знижки від інтернет-магазинів – це те, що допоможе зменшити ваші витрати.

На цьому тижні ми зібрали кращі знижкові пропозиції від зарубіжних і українських інтернет-магазинів:

  • Eva.ua – знижки до 70% на всі категорії товарів для школярів та їхніх батьків

  • Stylus – знижки до 15% на будь-яку модель iPhone

  • Bonprix – до 60% вигоди на великий асортимент теплих речей

  • Фокстрот – діють знижки до 35% на великий асортимент техніки

  • Book24 – в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 5% на весь асортимент книг

  • Intertop – діє до 80% знижки на взуття та аксесуари для дітей

  • Answear – жіночі блузки та сорочки можна придбати з економією 70%, всього від 170 гривень

  • Aliexpress – до 60% економії на дитячий одяг для осіннього сезону

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