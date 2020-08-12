Як економно зібрати дитину в школу: список знижок в популярних інтернет-магазинах

Початок шкільного періоду у більшості батьків асоціюється зі значними витратами, адже їх чадо зовсім скоро повернеться за парту, а значить, має бути купівля шкільного приладдя, форми, гаджетів для навчання.

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