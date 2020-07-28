Як економно зробити закупи перед відпусткою: з'явився список вигідних знижок у магазинах України
Оскільки літо – це пора відпусток, багато українців прагнуть бути до них максимально готовими і влаштовують масштабний шопінг.
OBOZREVATEL вирішив допомогти читачам і в розділі Промокоди зібрав найкращі актуальні пропозиції щодо знижок у популярних магазинах дитячого одягу, техніки, гаджетів, а також товарів для краси і продуктів харчування.
Ельдорадо – тут можна знайти промокод на додаткову знижку 7% на побутову техніку. Пропозиція діє протягом обмеженого терміну, тому покваптеся.
Фокстрот – знижки до -35% на великий асортимент техніки.
Zakaz.ua – знижки до 45% на продукти у "Фуршеті".
Сhicco – тотальний розпродаж іграшок, ціни знижені до -50%.
Watsons – діє акція 40% дисконту на великий асортимент косметики і побутової хімії, а при замовленні на суму понад 600 гривень, можна оформити доставку товарів лише за 1 копійку.
Answear – до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок, а також жіночі блузки та сорочки за приємною ціною від 170 гривень.
Aliexpress – в розділі можна знайти промокод на $20 знижки на придбання сумок і валіз.
Joom тішить низькими цінами на електроніку, дисконт до 96%.
А в яких магазинах ви найчастіше оформляєте замовлення? Діліться з нами у коментарях.