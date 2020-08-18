Як економічними методами гібридної війни росіяни "допомагають поліпшеннюю інвестклімату" та дискредитують прозахідних політиків, журналістів, активістів в Україні?

З 2015 центральні російські канали називали мене українським Геббельсом, пізніше мені приписували організацію "зомбування російськомовного населення Донбасу", "супровід операцій СБУ в Криму" і навіть американське громадянство. А останнім часом перейшли до тактики "гнилого оселедця" (тактика дискредитації політиків, лідерів думок, подібна використовувана раніше на багатьох прозахідних політиків, громадських діячів, журналістів).

Російські рейдери, які згадані в пошті Раппопорта в списку "близьких бізнесменів" поруч з відкритими спонсорами "Російської весни" (Малофєєвим) намагаються мені приписати свій "Кировлес" (абсурдні звинувачення пред'явлені Навальному, в якому ЄСПЛ став на його бік і зобов'язав Росію виплатити йому з партнером компенсацію). Зі мною ж, знайшли можливість використовувати стару історію, де я виступила одним з поручителів по кредиту для компанії своїх родичів. Ще раз, поручителем. Не директором, не бухгалтером, а одним з поручителів.

До речі, підприємство у родичів вони давно фізично відібрали через чорного реєстратора. Але тероризувати і обливати мене брехливими звинуваченнями продовжують досі. Методи, які вони використовували і використовують для проведення всієї цієї операції, - гідні, звичайно, окремого детективного серіалу і безумовно розслідування наших правоохоронних та антикорупційних органів, для спілкування з якими я відкрита.

Ось тільки кілька прикладів того, як ті ж самі колишні топ-менеджери російських банків і люди з російськими паспортами за допомогою корупції окремих представників прокуратури та судів рейдерять українські підприємства:

T.B Fruit/Яблуневий сад , - до того, як в "Дельта Банку" було введено тимчасову адміністрацію Нацбанком, вони встигли зробити договір обміну кредиту на депозит з американською компанією "Cargill", у якій в тому ж "Дельта Банку" був депозит на 60 мільйонів доларів. Відповідно компанії провели заміну, підписали документи і на цьому компанія "T.B. Fruit"/Яблуневий сад стали вже боржником компанії "Cargill" і виплачують, за словами засновника компанії "T.B. Fruit"/Яблуневий сад ці гроші регулярно. А "Інвестохіллз Веста" намагається зараз почати арешт їх активів непрозорим чином викупивши на аукціоні ФГВФО кредитний портфель збанкрутілого банку"

"Восток Солар", - представники китайської компанії говорили про те, що в цьому рейдерському захопленні брали участь корумповані співробітники Нацполіції, співробітники прокуратури, співробітники судів і співробітники навіть СБУ. В кінцевому підсумку цей скандал дійшов до президента Зеленського, з яким зустрівся посол Китайської Народної Республіки. Китайці пригрозили тим, що вони будуть подавати до міжнародних судів вже на Україну

Golden Derik, - газові родовища. Так і не почали розробку.

Київский метрополітен, - виплачує їм за старі закупівлі техніки за завищеними цінами абсолютно божевільні відсотки

І навіть "Бабин Яр", - викуплений росіянами у Рабиновича дивним чином отримана від міста ділянка в історичному місці і тепер виявляється, що за планами експозиції там будуть розповідати про те, як в Бабиному Яру "українці вбивали євреїв":

Як бачите, методи майже завжди одні й ті ж: за допомогою корупціонерів в правоохоронних органах, судах і органах державної влади, отримати контроль над цікавими активами і в більшості випадків заморозити їх, і тиснути на власників або пов'язаних з ними осіб.

Чи можна дозволяти такі дії людям з російськими паспортами і колишнім топ-менеджерам російських банків? Судячи з усього, якщо не буде вжито заходів протидії, то подібне може статися з будь-яким підприємством, що цікавить росіян або пов'язаним з ним політиком/громадським діячем. Один з постраждалих розповів мені, як у нього змогли відібрати завод через підробку документів по кредитній карті його колишньої дружини.

PS: якщо це комусь цікаво, то Кирила Тимошенка я останній раз бачила ще мабудь в кінці зими і то в коридорі швидко привіталася і побігла далі

PPS: Іллюстраціі по російському фінансовому впливу з останнього звіту Aliance for securing democracy при German Marshall Fund (повний звіт в атачменті). Буду вдячна тим ЗМІ, які опублікували звинувачення не отримавши мою позицію, за перепублікацію цього мого посту