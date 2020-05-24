Як довго затягнеться карантин в Україні: Степанов вказав на тривожний момент

В Україні останнім часом не спостерігається різкого зниження захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відповідаючи на питання, чи будуть скасовані всі обмежувальні заходи після закінчення п'ятого етапу пом'якшення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов не бачить різкого зниження випадків COVID-19

"Ми бачимо вже протягом місяця, що ми коливаємось в одних і тих же рамках – від 350 до 550 випадків захворюваності кожен день", – зазначив він.

За словами Степанова, йому б дуже хотілося, щоб почалося зниження і, відповідно, були зняті всі карантинні обмеження.

"Але життя таке, що ми будемо все одно ще тривалий час користуватися елементарними засобами захисту, дотримуватися соціальної дистанції, і будемо розуміти, який ризик є при інфікуванні", – додав глава МОЗ.

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