Карантин в Україні запровадили на випередження, і цей захід буде ефективним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-2019, якщо люди дотримуватимуться обмежень.

Про це заявила в ефірі ObozTV лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. Вона закликала всіх українців максимально уникати ТРЦ та інших місць масового скупчення народу.

"Зараз ми працюємо на випередження. Ми бачимо, що відбувається в Італії, в інших країнах Європи. У Польщі фіксується все більше і більше випадків захворювання, зокрема й летальні випадки. Так чому ми маємо сидіти і просто спостерігати?" – зазначила медичка.

"Карантин – нормальний захід. Ненормально – що карантин не хочуть сприймати деякі приватні кінотеатри, торговельні комплекси... Вони йдуть врозріз із загальнонаціональною безпекою", – наголосила вона.

На думку Менжуліної, необхідно закрити ТРЦ і великі магазини, щонайменше – не ходити туди всією сім'єю.

"Нам треба обмежити контакт людей між собою. Що таке ТРЦ у вихідні дні? Це, вибачте, одна велика демонстрація. Де діти, дорослі, нема чим дихати... Туристи ходять. Це єдиний фудкорт, де ми всі їмо, загальні туалети... Інфекція нам скаже "дякую" за таке масове скупчення народу", – попередила лікарка.

Українцям вона порадила не їздити за продуктами всією родиною, а покупки робити максимально швидко та чітко: "Взяли все необхідне і залишили цей магазин. Це дисципліна".

Менжуліна ще раз нагадала, що здорові люди не потребують носіння медичних масок, але якщо людина в масці почувається спокійніше – то вона не зашкодить.

Щоб знизити ризики інфекції, також необхідно регулярно мити руки з милом (протягом 15-30 секунд), обробляти їх дезінфікуючими засобами, часто провітрювати приміщення і дотримуватися інших заходів профілактики.

Карантин через коронавірус в Україні запроваджено до 3 квітня aa.com.tr

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому не варто панікувати через коронавірус і які обмеження передбачає загальнонаціональний карантин в Україні.

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