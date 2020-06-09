Як COVID-19 передається від хворих без симптомів: ВООЗ озвучила нові дані
Передача коронавірусу від людини без симптомів до здорової людини відбувається дуже рідко.
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Про це 8 червня заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише CNBC. Там вважають, що зосередитися необхідно саме на пацієнтах з симптомами.
Раніше в організації заявляли, що COVID-19 може передаватися навіть якщо у носія немає симптомів.
"Судячи з даних, які ми маємо, рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала би вірус іншій особі. Це відбувається дуже рідко", – сказала Ван Керхове, глава підрозділу ВООЗ по новим хворобам.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Степанов прояснив питання про те, чи можна повторно заразитися COVID-19.