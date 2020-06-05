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5 червня • оновлено в 06:04
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Як частіше передається коронавірус: вчені розвінчали популярний міф

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Коронавірус частіше передається через повітря і під час розмови з інфікованою людиною. При цьому ймовірність заразитися через дотик до поверхні з COVID-19 в три рази менше.

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Про це стало відомо в ході дослідження вчених Центру по контролю і профілактиці захворювань Китаю, передає lenta.ru. Результати показали, що навіть безсимптомні заражені щогодини видихають мільйони вірусних частинок.

Як передається коронавірус

Як передається коронавірус

У диханні хворих їх знаходиться приблизно в три рази більше, ніж на поверхні контактували з ними предметів. Фахівці вважають, що введення обов'язкового маскового режиму є основним заходом для боротьби з поширенням захворювання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що команда вчених з Ізраїлю в ході дослідження з'ясувала, що нікотин "конкурує" з коронавірусом і блокує його.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

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