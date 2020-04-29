Як послаблюватимуть карантин в Україні: Шмигаль розповів про нові заходи

Після першого етапу послаблення карантину в Україні подальші кроки ухвалюватимуться тільки після оцінки епідеміологічної обстановки в країні.

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Крім того, уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу. Про це на засіданні Кабміну 29 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні "24 канал"

"Швидкість послаблення залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні. А вона напряму залежить від дотримання протиепідеміологічних заходів, зокрема – від утримання збирання людей групами. Ми не маємо просто відкрити об'єкти, а маємо чітко розуміти, за яких умов перебування людей на цих об'єктах не загрожуватиме новою хвилею епідемії", – зазначив голова уряду.

Також Шмигаль наголосив, що навіть після повного виходу країни з карантину дотримання заходів безпеки буде обов'язковим ще тривалий час.

"Навіть після відкриття всіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, гігієна нікуди не подінуться. Тепер це норма", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів на початку травня затвердить постанову про перші етапи виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

Зі свого боку джерела в Кабміні та РНБО розповіли, що в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня запрацюють магазини. При цьому продуктовим ринкам дозволять працювати вже на цьому тижні.

Нагадаємо, план виходу України з карантину включає в себе п'ять етапів.

Однак головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що в разі сприятливих умов країна зможе пропускати деякі етапи.

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