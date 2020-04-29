Головна Новини
29 квітня • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як послаблюватимуть карантин в Україні: Шмигаль розповів про нові заходи

4.7т
Читати матеріал російською

Після першого етапу послаблення карантину в Україні подальші кроки ухвалюватимуться тільки після оцінки епідеміологічної обстановки в країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Крім того, уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу. Про це на засіданні Кабміну 29 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"24 канал"

"Швидкість послаблення залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні. А вона напряму залежить від дотримання протиепідеміологічних заходів, зокрема – від утримання збирання людей групами. Ми не маємо просто відкрити об'єкти, а маємо чітко розуміти, за яких умов перебування людей на цих об'єктах не загрожуватиме новою хвилею епідемії", – зазначив голова уряду.

Також Шмигаль наголосив, що навіть після повного виходу країни з карантину дотримання заходів безпеки буде обов'язковим ще тривалий час.

"Навіть після відкриття всіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, гігієна нікуди не подінуться. Тепер це норма", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
13
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги