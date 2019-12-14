Ядерна зброя стане на другий план: у РНБО назвали головну загрозу світовій безпеці

Секретар РНБО Олекcій Данілов заявив, що головною загрозою світовій безпеці у найближчі 5-10 років стане кіберзброя.

Під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, Данілов зазначив, що ядерна зброя стане на другий план, повідомляється на сайті РНБО.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", – сказав Данілов.

У РНБО назвали кіберзброю найбільшою загрозою світовій безпеці rnbo.gov.ua

За словами секретаря РНБО, у глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів.

Також він повідомив про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки, і зазначив, що в апараті РНБО України триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК).

Його заступник Сергій Демедюк заявив, що НКЦК буде взаємодіяти з аналогічними центрами країн-партнерів. Демедюк також наголосив на важливості удосконалення законодавчої бази, яка регламентує роботу суб'єктів кіберзахисту.

Також, члени делегації зазначили, що кібератаки є "величезними викликами" для України і США.

Як писав OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що опоненти зроблять усе, аби українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся