Яблучний Спас: що зробити, щоб отримати бажане

На Яблучний Спас, або Преображення Господнє, можна виконати кілька простих ритуалів.

"Наприклад, рекомендується взяти воду з трьох джерел, змішати в одній посудині і випити. Так з життя піде весь негатив", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Оскільки Яблучний Спас випадає на період метеорних потоків, Ігор Мехеда порекомендував використовувати цей факт для загадування бажань. "Під час цих потоків виділяється дуже багато енергії, яка може посилити енергію людських мислеформ і сприяти їх швидкому втіленню", – пояснив він.

Маг також порекомендував бізнесменам, дивлячись на метеори в небі, вимовити одну з таких формул: "Як зірки спалахують в небі, так покупцеві сподобався мій товар", "Як зірки сяють, так торгівля йде", "Зоряне світло, дай мені удачу".

Натюрморт з яблуками, медом і горіхами. Ілюстрація Google Images

Потрійне поєднань цифр – 19 серпня, 19 годин, 19 хвилин – можна також використовувати для загадування бажань. У цей час "подумки просять всесвіт виконати бажання, після цього бажають успіху собі і всьому світу", – пояснив маг.

У цьому контексті він додав: "число 19 - незвичайне, воно складається з парної і непарної складової, це неподільне число. Тому воно вважається проявом божества". Саме тому "в ніч з 19 на 20 серпня корисно дивитися на зірки і загадувати бажання - бажання здійсняться, а перешкоди до їх здійснення згорять", – підкреслив він.

За словами Ігоря Мехеди, на Яблучний Спас на святковому столі обов'язкова наявність трьох продуктів: яблук, меду і винограду. Ці символи є "паролем для відкриття доступу" до багатовікового егрегору цього свята, і будуть привертати удачу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, яка велика таємниця Софії Київської виявилася розкритою.

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