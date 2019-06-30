"Я зрозумів, чому Україна в д*пі!" Ведучий ZIK розповів про привабливу пропозицію нового власника

Новий власник телеканалу Zik Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука, запропонував телеведучому Остапу Дроздову повну незалежність, проте той відмовився.

Відомий львівський журналіст, який пропрацював на цьому місці 12 років, розповів на своїй сторінці в Facebook, що нова команда продюсера нічого не вміє. Його пост з моменту публікації набрав 6 тис. вподобань.

"Минулого тижня я вернувся з-за кордону й отримав дзвінок від нового власника ZIKу. Тарас Козак попросив не робити ніяких публічних заяв до зустрічі з ним через тиждень (він теж був за кордоном). Для мене етика є важливішою від ситуативного хайпу. Я дотримав слова. Розмова відбулася. Тож тепер я вільний від обіцянки", – зазначив він.

Козак і Дроздов

За його словами, за два тижні патріоти в один голос говорили залишатися на ZIKу, щоб продовжувати гнути проукраїнську лінію.

"Збережи свій майданчик. Роби своє діло для свого глядача, до якого ти йшов 12 років. Я був вражений. Я зрозумів, що така позиція вичерпно пояснює, чому ми всі в такій ду*і. А тому, шановні патріоти, що ви готові пристосовуватися завжди і всюди. Ви готові крадькома і впівголоса співати свої янгольські пісні, перебуваючи в самому центрі пекла. Це типово українська історія: ми будемо зневажати ворогів, але користуватися їхніми ресурсами", – додав він.

Тарас Козак Дзеркало тижня

За словами Дроздова, Козак запропонував йому повну незалежність: запрошувати, кого хоче, брати будь-які теми і критикувати кого завгодно. А в замін ніхто б не втручався.

"По суті умови навіть кращі, ніж були. Я дякую йому за цю пропозицію. Проте: Не можу. Не буду. За ці два тижні новий менеджмент убив телеканал ZIK. Він повністю відвернутий від своєї аудиторії. Телеканал за лічені дні став по суті партійним. Безлімітно зайшли такі токсичні постаті, як Шуфрич, Рабінович, Кива і весь пул спікерів "ОпоЗаЖиття". Я, Кіпіані, Рахманін, Даниленко раніше могли цьому опиратися і сумарно зберігати проукраїнську лінію, натомість кончені негідники були компактно зосереджені в однієї ва*ної тьоті. Тепер же ZIK перетворено з самобутнього каналу на типову каналізацію", – заявив телеведучий.

Дроздов підкреслив, що професійний рівень нової команди телеканалу не викликає ніяких питань і є "злиденністю".

Остап Дроздов facebook / ostap.drozdov

"Я міг би лишитися у своїй недоторканній автономії. Але я не хочу бути причетним до медіа-Чорнобиля. Його не видно, але він фонитиме щонайменше 25 років. Я прощаюся з аудиторією ZIKу. Дякую кожній людині, яка мене помітила в екрані й залишалася поряд усі ці роки. Я нікого не прошу бойкотувати ZIK", – додав Дроздов.

Він заявив, що українські псевдопатріоти в першу чергу мають показувати свою позицію по відношенню до ZIKу. За його словами, такі люди з ранку до ночі дивляться NewsOne і плюються, потім перемикають на "112" і сидять там півдня, потім переходять на ZIK. Після цього вони моляться і згадують Степана Бандеру і Романа Шухевича, а на ранок знову включають ці телеканали.

"Лицеміри. Ось хто дивиться отруйні канали та вимагає позиції всіх, крім себе. Дивіться далі. Будьте в курсі. Робіть їм рейтинги", – розкритикував Дроздов.

Журналіст також наголосив, що проукраїнські сили не хочуть мати свій потужний медіа-продукт. Він писав близько 5 кошторисів для нового телеканалу з громадянською журналістикою, 100% україномовних і з альтернативної концепцією. Однак, за його словами, грошові патріоти не хочуть вкладати в інтелектуальний проект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політик Тарас Козак балотується до Верховної Ради України від партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Раніше стало відомо, що він придбав Zik, 112 Україна, NewsOne.

Після того, як Козак став власником Zik, багато співробітників компанії заявили про звільнення.

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