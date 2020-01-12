"Я – Волноваха": в Україні відзначають п'яті роковини кривавого теракту на Донбасі

13 січня 2015 року під Волновахою, на Донбасі, сталася жахлива трагедія, що забрала життя 12 українців. Терористи так званої "ДНР" обстріляли з "Градів" контрольно-пропускний пункт ЗСУ, де під удар потрапив рейсовий автобус.

До п'ятої річниці страшної трагедії на Донеччині OBOZREVATEL нагадує про події, які потрясли всю Україну і шокували світ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як відбувся теракт під Волновахою

13 січня 2015 року, о 14:25 з боку окупованого терористами Докучаєвська по блокпосту біля міста Волноваха було випущено близько сорока снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град". Більша їх частина впала на дорогу і навколишні поля, але один розірвався всього в семи метрах від автобуса, що їхав рейсом "Златоустівка-Донецьк".

Автобус "Златоустівка-Донецьк"

Осколки ракети зрешетили автобус, убивши десять пасажирів на місці і важко поранивши вісімнадцять осіб. Згодом ще двоє людей померли в лікарні.

Жертви теракту під Волновахою

Російські терористи вбили на блокпосту під Волновахою дванадцять осіб. Сім жінок, в тому числі чотирнадцятирічну дівчинку, і п'ять чоловіків.

Десять пасажирів автобуса були вбиті на місці

Список загиблих:

Шудикіна Ольга Миколаївна;

Корнілова Інна Олександрівна;

Старчак Лариса Іванівна;

Коломоєць Роман Анатолійович;

Моргасюк Тетяна Вікторівна;

Моргасюк Олександр Олександрович;

Поляков Владислав Олександрович;

Гринник Марія Миколаївна;

Казеко Наталя Михайлівна;

Дуков Дмитро Вікторович;

Лазуткіна Анастасія Володимирівна;

Карпов Анатолій Іванович.

Хто і навіщо влаштував теракт з автобусом

Згідно з інформацією від Генерального штабу Збройних Сил України, перед обстрілом терористи "ДНР" скликали в окупований ними Докучаєвськ представників російських ЗМІ. Бойовики планували обстріляти блокпост з міста, змусивши ЗСУ завдати удар у відповідь прямо по житловим кварталам – це б дало можливість кремлівським пропагандистам вчергове спробувати звинуватити Україну у "вбивстві мирних жителів Донбасу".

Більш того, незабаром після обстрілу сайти терористів почали поширювати новину про те, що "ДНР" "накрили" блокпост. І тільки дізнавшись про масштаби скоєного злочину, поспішили звинуватити в цьому ЗСУ.

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Російська пропаганда про Волноваху

Уповноважений МЗС РФ з питань прав людини Костянтин Долгов, звісно ж, публічно звинуватив у трагедії українських військових. Кремлівські медіа також намагалися вкинути в інформаційний простір фейк про те, що автобус під Волновахою був підірваний міною МОН-50 і навіть показували "свідка", яка нібито чула якийсь хлопок від вибуху міни.

Автобус, що потрапив під обстріл терористів

Пізніше пропагандисти почали заявляти про те, що автобус підірвався на мінному полі. А коли в мережі було опубліковано відео з камери спостереження блокпоста, на якому видно удар "Градами", спробували звинуватити в обстрілі українців. При цьому всі маревні і непідтверджені звинувачення, які висувалися кремлівськими ЗМІ, миттєво і обґрунтовано спростовувалися як Україною, так і ОБСЄ та іншими міжнародними структурами.

"Я - Волноваха"

Ввечері, 13 січня 2015 року, п'ятий президент України Петро Порошенко в зверненні до народу порівняв трагедію під Волновахою з розстрілом редакції "Charlie Hebdo" в Парижі, який стався 7 січня того ж року. Незабаром після цього користувачі соціальних мереж запустили акцію "Я – Волноваха" ("Je suis Volnovakha"), за аналогією зі французькою акцією "Je suis Charlie", присвяченою пам'яті жертв паризького теракту.

Я - Волноваха

У багатьох містах України пройшли марші миру під девізом "Я – Волноваха". А Петро Порошенко під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі показав шматок корпусу автобуса, який постраждав в результаті теракту і закликав весь світ до боротьби з тероризмом.

Петро Порошенко в Давосі

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували масові облави на власників українських паспортів і автомобільних номерів.

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