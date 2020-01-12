"Я – Волноваха": в Україні відзначають п'яті роковини кривавого теракту на Донбасі

13 січня 2015 року під Волновахою, на Донбасі, сталася жахлива трагедія, що забрала життя 12 українців. Терористи так званої "ДНР" обстріляли з "Градів" контрольно-пропускний пункт ЗСУ, де під удар потрапив рейсовий автобус.
До п'ятої річниці страшної трагедії на Донеччині OBOZREVATEL нагадує про події, які потрясли всю Україну і шокували світ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Як відбувся теракт під Волновахою
13 січня 2015 року, о 14:25 з боку окупованого терористами Докучаєвська по блокпосту біля міста Волноваха було випущено близько сорока снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град". Більша їх частина впала на дорогу і навколишні поля, але один розірвався всього в семи метрах від автобуса, що їхав рейсом "Златоустівка-Донецьк".
Автобус "Златоустівка-Донецьк"
Осколки ракети зрешетили автобус, убивши десять пасажирів на місці і важко поранивши вісімнадцять осіб. Згодом ще двоє людей померли в лікарні.
Жертви теракту під Волновахою
Російські терористи вбили на блокпосту під Волновахою дванадцять осіб. Сім жінок, в тому числі чотирнадцятирічну дівчинку, і п'ять чоловіків.
Десять пасажирів автобуса були вбиті на місці
Список загиблих:
Шудикіна Ольга Миколаївна;
Корнілова Інна Олександрівна;
Старчак Лариса Іванівна;
Коломоєць Роман Анатолійович;
Моргасюк Тетяна Вікторівна;
Моргасюк Олександр Олександрович;
Поляков Владислав Олександрович;
Гринник Марія Миколаївна;
Казеко Наталя Михайлівна;
Дуков Дмитро Вікторович;
Лазуткіна Анастасія Володимирівна;
Карпов Анатолій Іванович.
Хто і навіщо влаштував теракт з автобусом
Згідно з інформацією від Генерального штабу Збройних Сил України, перед обстрілом терористи "ДНР" скликали в окупований ними Докучаєвськ представників російських ЗМІ. Бойовики планували обстріляти блокпост з міста, змусивши ЗСУ завдати удар у відповідь прямо по житловим кварталам – це б дало можливість кремлівським пропагандистам вчергове спробувати звинуватити Україну у "вбивстві мирних жителів Донбасу".
Більш того, незабаром після обстрілу сайти терористів почали поширювати новину про те, що "ДНР" "накрили" блокпост. І тільки дізнавшись про масштаби скоєного злочину, поспішили звинуватити в цьому ЗСУ.
Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом
Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом
Російська пропаганда про Волноваху
Уповноважений МЗС РФ з питань прав людини Костянтин Долгов, звісно ж, публічно звинуватив у трагедії українських військових. Кремлівські медіа також намагалися вкинути в інформаційний простір фейк про те, що автобус під Волновахою був підірваний міною МОН-50 і навіть показували "свідка", яка нібито чула якийсь хлопок від вибуху міни.
Автобус, що потрапив під обстріл терористів
Пізніше пропагандисти почали заявляти про те, що автобус підірвався на мінному полі. А коли в мережі було опубліковано відео з камери спостереження блокпоста, на якому видно удар "Градами", спробували звинуватити в обстрілі українців. При цьому всі маревні і непідтверджені звинувачення, які висувалися кремлівськими ЗМІ, миттєво і обґрунтовано спростовувалися як Україною, так і ОБСЄ та іншими міжнародними структурами.
"Я - Волноваха"
Ввечері, 13 січня 2015 року, п'ятий президент України Петро Порошенко в зверненні до народу порівняв трагедію під Волновахою з розстрілом редакції "Charlie Hebdo" в Парижі, який стався 7 січня того ж року. Незабаром після цього користувачі соціальних мереж запустили акцію "Я – Волноваха" ("Je suis Volnovakha"), за аналогією зі французькою акцією "Je suis Charlie", присвяченою пам'яті жертв паризького теракту.
Я - Волноваха
У багатьох містах України пройшли марші миру під девізом "Я – Волноваха". А Петро Порошенко під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі показав шматок корпусу автобуса, який постраждав в результаті теракту і закликав весь світ до боротьби з тероризмом.
Петро Порошенко в Давосі
Учасники акції "Я – Волноваха"
Учасники акції "Я – Волноваха"
Учасники акції "Я – Волноваха"
Учасники акції "Я – Волноваха"
Учасники акції "Я – Волноваха"
Учасники акції "Я – Волноваха"
Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували масові облави на власників українських паспортів і автомобільних номерів.
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