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12 січня • оновлено в 18:55
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"Я – Волноваха": в Україні відзначають п'яті роковини кривавого теракту на Донбасі

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13 січня 2015 року під Волновахою, на Донбасі, сталася жахлива трагедія, що забрала життя 12 українців. Терористи так званої "ДНР" обстріляли з "Градів" контрольно-пропускний пункт ЗСУ, де під удар потрапив рейсовий автобус.

До п'ятої річниці страшної трагедії на Донеччині OBOZREVATEL нагадує про події, які потрясли всю Україну і шокували світ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Я – Волноваха": в Україні відзначають п'яті роковини кривавого теракту на Донбасі

Як відбувся теракт під Волновахою

13 січня 2015 року, о 14:25 з боку окупованого терористами Докучаєвська по блокпосту біля міста Волноваха було випущено близько сорока снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град". Більша їх частина впала на дорогу і навколишні поля, але один розірвався всього в семи метрах від автобуса, що їхав рейсом "Златоустівка-Донецьк".

Автобус "Златоустівка-Донецьк"

Автобус "Златоустівка-Донецьк"

Осколки ракети зрешетили автобус, убивши десять пасажирів на місці і важко поранивши вісімнадцять осіб. Згодом ще двоє людей померли в лікарні.

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Жертви теракту під Волновахою

Російські терористи вбили на блокпосту під Волновахою дванадцять осіб. Сім жінок, в тому числі чотирнадцятирічну дівчинку, і п'ять чоловіків.

Десять пасажирів автобуса були вбиті на місці

Десять пасажирів автобуса були вбиті на місці

Список загиблих:

  • Шудикіна Ольга Миколаївна;

  • Корнілова Інна Олександрівна;

  • Старчак Лариса Іванівна;

  • Коломоєць Роман Анатолійович;

  • Моргасюк Тетяна Вікторівна;

  • Моргасюк Олександр Олександрович;

  • Поляков Владислав Олександрович;

  • Гринник Марія Миколаївна;

  • Казеко Наталя Михайлівна;

  • Дуков Дмитро Вікторович;

  • Лазуткіна Анастасія Володимирівна;

  • Карпов Анатолій Іванович.

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Хто і навіщо влаштував теракт з автобусом

Згідно з інформацією від Генерального штабу Збройних Сил України, перед обстрілом терористи "ДНР" скликали в окупований ними Докучаєвськ представників російських ЗМІ. Бойовики планували обстріляти блокпост з міста, змусивши ЗСУ завдати удар у відповідь прямо по житловим кварталам – це б дало можливість кремлівським пропагандистам вчергове спробувати звинуватити Україну у "вбивстві мирних жителів Донбасу".

Більш того, незабаром після обстрілу сайти терористів почали поширювати новину про те, що "ДНР" "накрили" блокпост. І тільки дізнавшись про масштаби скоєного злочину, поспішили звинуватити в цьому ЗСУ.

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Сайти терористів почали хвалитися "вдалим" обстрілом

Російська пропаганда про Волноваху

Уповноважений МЗС РФ з питань прав людини Костянтин Долгов, звісно ж, публічно звинуватив у трагедії українських військових. Кремлівські медіа також намагалися вкинути в інформаційний простір фейк про те, що автобус під Волновахою був підірваний міною МОН-50 і навіть показували "свідка", яка нібито чула якийсь хлопок від вибуху міни.

Автобус, що потрапив під обстріл терористів

Автобус, що потрапив під обстріл терористів

Пізніше пропагандисти почали заявляти про те, що автобус підірвався на мінному полі. А коли в мережі було опубліковано відео з камери спостереження блокпоста, на якому видно удар "Градами", спробували звинуватити в обстрілі українців. При цьому всі маревні і непідтверджені звинувачення, які висувалися кремлівськими ЗМІ, миттєво і обґрунтовано спростовувалися як Україною, так і ОБСЄ та іншими міжнародними структурами.

"Я - Волноваха"

Ввечері, 13 січня 2015 року, п'ятий президент України Петро Порошенко в зверненні до народу порівняв трагедію під Волновахою з розстрілом редакції "Charlie Hebdo" в Парижі, який стався 7 січня того ж року. Незабаром після цього користувачі соціальних мереж запустили акцію "Я – Волноваха" ("Je suis Volnovakha"), за аналогією зі французькою акцією "Je suis Charlie", присвяченою пам'яті жертв паризького теракту.

Я - Волноваха

Я - Волноваха

У багатьох містах України пройшли марші миру під девізом "Я – Волноваха". А Петро Порошенко під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі показав шматок корпусу автобуса, який постраждав в результаті теракту і закликав весь світ до боротьби з тероризмом.

Петро Порошенко в Давосі

Петро Порошенко в Давосі

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Учасники акції "Я – Волноваха"

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували масові облави на власників українських паспортів і автомобільних номерів.

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Війна на Донбасі Теракт під Волновахою
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу теракт
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
UKRAINE = FASCISM! ZOZULYA - UKRAINIAN FASCIST!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Игорь Никитин", девочка! Обоз, у вас там криокамера? вы поднимаете замороженых 5 лет назад? все знают что тогда произошел подрыв на монке установленой в оинами света!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Какие же всё-таки лицемерные твари....
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик, Может события в Одессе 2 мая тоже дело рук "сепаратистов"?
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