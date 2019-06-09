"Я внучка Коломойського": прес-секретар Зеленського вибухнула новою заявою

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, як пройшов її перший тиждень на новій посаді.

За словами журналістки, вона почула чимало нового про себе. Приклади привела Мендель на своїй сторінці в Facebook.

"За останній тиждень дізналася, що я внучка Коломойського: у моєї мами запитували, де моя бабуся, яка все життя провела в селі Херсонщини, зустріла Коломойського, і як у них зав'язався роман", – написала прес-секретар.

Новини Мендель втрапила у скандал у США через посаду у Зеленського

Юлія Мендель

Крім того, їй також приписали тісні відносини з олігархом Віктором Пінчуком і народним депутатом від "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним. Мендель зізналася, що в ролі журналістки так і не змогла знайти номер останнього, здивувавшись припущенням про те, що саме Льовочкін влаштував її на посаду.

За словами прес-секретаря, її також називали агентом Держдепу США і співробітницею Кремля. "Мабуть, за сумісництвом", – відреагувала вона.

"Дуже рада, що змусила платити цілої армії тролів! Значить, роблю все правильно!" – резюмувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель встигла відзначитися скандальними заявами. Так, вона висловила думку, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі. Слова журналістки викликали бурхливу реакцію українців.

Також прес-секретар Зеленського влаштувала перепалку в мережі з журналістами 5 каналу, які дорікнули їй в тому, що вона не надала перекладу на українську мову офіційних публікацій Зеленського в Twitter.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram