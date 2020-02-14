"Я вистою і ми переможемо!" Марків передав потужне послання з ув'язнення в Італії

Український нацгвардеец Віталій Марків, якого засудили до 24 років в'язниці в Італії, передав сильний лист з надією на звільнення.
Текст у п'ятницю, 14 лютого, показала пресслужба Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що українця за дорученням глави МВС Арсена Авакова відвідав його заступник Антон Геращенко.
Марків передав потужне послання з ув'язнення в Італії
Пресслужба МВС
"За моїм дорученням Антон Геращенко відвідав у в'язниці Віталія Марківа і розповів, що робить Україна для його звільнення – зокрема про зустріч президента з Папою Римським і владою Італії. Віталій передав лист – для кожного, хто підтримує його в боротьбі", – розповів Аваков.
"Дорогі українці! Хочу висловити вам величезну подяку за підтримку. Я обов'язково вистою і ми переможемо! Слава Україні!" – написав Марків.
Лист Марківа
Пресслужба МВС
"Упевнений, що дипломатія і юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, щоб наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата", – відреагував Аваков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.
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