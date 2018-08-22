"Я вірю, я тебе знайду": опубліковано зворушливий ролик про зниклого на Донбасі бійця

У мережі опублікували зворушливий ролик, присвячений четвертій річниці Іловайської трагедії.

Як повідомила у Facebook режисер Марія Старожицька, відео зняте про матір, яка продовжує писати листи зниклому на Донбасі сину.

"Ми тільки що зробили цей ролик. Галина Пугачова досі сподівається на диво: материнське серце твердить, що її 22-річний син Павло, який зник безвісти чотири роки тому під час виходу з Іловайського котла, таки живий", - написала вона.

Як відомо, за офіційними даними в ході боїв за Іловайськ у серпні 2014 року загинули 366 військових, були поранені 429, ще близько 300 осіб були взяті в полон. Також загинули не менше 36 цивільних осіб і зруйновані 600 будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць батальйону "Миротворець" Микола Коваленко, що вижив під час виходу з оточення, розповів, як російські військові почали розстрілювати українських військових, що виходили 28 серпня 2014 року через Іловайськ, незважаючи на запевнення про надання "зеленого коридору".