МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Я вірю, я тебе знайду": опубліковано зворушливий ролик про зниклого на Донбасі бійця

1.1тЧитати новину російською

У мережі опублікували зворушливий ролик, присвячений четвертій річниці Іловайської трагедії.

Як повідомила у Facebook режисер Марія Старожицька, відео зняте про матір, яка продовжує писати листи зниклому на Донбасі сину.

"Ми тільки що зробили цей ролик. Галина Пугачова досі сподівається на диво: материнське серце твердить, що її 22-річний син Павло, який зник безвісти чотири роки тому під час виходу з Іловайського котла, таки живий", - написала вона.

Новини
"Нас чекали два дні": боєць звинуватив Генштаб узраді під Іловайськом

Як відомо, за офіційними даними в ході боїв за Іловайськ у серпні 2014 року загинули 366 військових, були поранені 429, ще близько 300 осіб були взяті в полон. Також загинули не менше 36 цивільних осіб і зруйновані 600 будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць батальйону "Миротворець" Микола Коваленко, що вижив під час виходу з оточення, розповів, як російські військові почали розстрілювати українських військових, що виходили 28 серпня 2014 року через Іловайськ, незважаючи на запевнення про надання "зеленого коридору".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктАТО на ДонбасіБої за Іловайськ
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги