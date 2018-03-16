"Я вас прошу. Впасти на коліна?" У Львові медпрацівники відмазували у поліції п'яного головлікаря

У Львові медпрацівники намагалися "відмазати" від поліції головлікаря однієї з міських лікарень, який був затриманий за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

Близько пів на першу ночі 16 березня на перехресті вулиць Зелена та Студентська патрульні зупинили автомобіль Land Rover, оскільки той проігнорував встановлений знак "в'їзд заборонено", повідомляється на сторінці патрульної поліції Львівської області в Facebook.

37-річний водій був п'яним і відмовився проходити тест, аргументувавши це тим, що він лікар і не довіряє пристроям поліцейських, тому хоче пройти перевірку в медичній установі.

Водія відвезли в міську лікарню №8, де він, як виявилося, працював головлікарем. Медпрацівники установи відразу стали намагатися "відмазати" нетверезого колегу.

Так, один з лікарів став запевняти патрульних, що порушник потребує термінової госпіталізації. Пізніше він відкрито просив поліцейських закрити очі на інцидент: "Залиште колегу в спокої, він головний лікар. Ну я вас прошу. Впасти перед вами на коліна?"

Повідомляється, що тест на вміст алкоголю в крові все-таки був узятий, але його результати не розголошують.

Крім того, було встановлено, що лікар раніше вже порушував правила дорожнього руху. У січні цього року на водія вже складали протокол за нетверезе водіння. Також він став учасником ДТП за кермом автомобіля Skoda Octavia: врізавшись в припаркований автомобіль, він з'їхав у кювет і наїхав на дитячий майданчик.

Як писав "Обозреватель", раніше в лікарні під Києвом п'яний лікар приймав дітей.