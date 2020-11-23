"Я вас ніколи не залишу": подробиці смертельної ДТП з вантажівкою під Житомиром із трьома жертвами

За лічені кілометри від Житомира на трасі Київ-Чоп у страшній ДТП загинули троє людей: 18-річний водій із Львівської області і два жителі Новоград-Волинського, які стали пасажирами через сервіс Bla-bla-car. Серед загиблих виявився також Тимур Жеребчук.

Чоловік лише два дні не дожив до свого 32-річчя, у нього залишилася дружина Марина і дочка Таїсія. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фуру розвернуло, а "Шкода" перетворилась на купу металу

Смертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Свитин 17 листопада. Легковий автомобіль "Шкода" зіткнувся з фурою. Загинув 18-річний житель Львівської області і два його пасажири. Попутників водій взяв на сервісі Bla-bla-car.

Внаслідок удару "Шкода" перетворилась на купу металу, загиблих довелося діставати рятувальникам за допомогою спеціального інструменту. А фуру розвернуло поперек дороги так, що з чотирьох смуг, вільних для проїзду, залишилася лише одна.

Фуру розвернуло поперек дороги ЖЖ

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки руху). Там розглядають кілька версій події. У пресслужбі Житомирської обласної поліції кажуть, що водій міг заснути за кермом, а також аварія могла статися і через погані погодні умови.

Від "Шкоди" майже нічого не залишилося ЖЖ

Напередодні ДТП в цьому районі йшов дощ, який накрапав і всю ніч. А також вдарив невеликий мороз, дорога могла бути слизькою.

Поцілував донечку й пішов

Одним із загиблих виявився житель Новоград-Волинського з Житомирщини Тимур Жеребчук. Він не дожив до свого 32-річчя всього лише два дні. 19 листопада, в день його народження, Тимура поховали.

У нього залишилася сім'я – дружина Марина і дочка Таїсія.

Тимур зі своєю сім'єю Facebook Тимура Жеребчука

Дві сестри Тимура – Оля, вони з ним були двійнятами, і Саша, двоюрідна сестра, розповіли про те, куди поїхав Тимур того ранку, 17 листопада.

За їхніми словами, Тимур на вихідні повернувся з Києва в Новоград-Волинський до сім'ї. "Він приїхав машиною, але залишив її вдома. Провів вихідні з родиною, а щоб повернутися до Києва на об'єкт, знайшов попутника на Bla-bla-car. У нас зараз у вихідні не працюють будівельні магазини, тому він замовив матеріали для робіт у Києві, їх доставили, і у вівторок він уже планував стати до роботи. Тимур був будівельником. Він зателефонував водію й домовився виїхати рано-вранці. Дружина Марина зібрала йому продуктів на тиждень. Вони поснідали, випили чаю, попрощалися. Він поцілував донечку й пішов", – розповідають OBOZREVATEL сестри.

Тимур у машину сів на заднє сидіння, оскільки попереду вже сидів один пасажир. Автомобіль встиг від'їхати на 100 км, коли трапилася аварія.

Виріс без батька

"Без Тимура залишилася його улюблені дочка Тая і дружина Марина. Також його мама Ірина, яка працює в Іспанії, щоб зібрати гроші на квартиру і оселитися поруч із сином та його родиною. Його сестри, брати, ми всі його втратили, ми втратили частинку нашої душі", – каже його сестра Саша.

Тимур дуже любив свою сім'ю Facebook Тимура Жеребчука

"Ми росли без батька, тому Тимур був для мене прикладом чоловіка й батька. Багато з тих, хто його знав, ним захоплювався і брав із нього приклад. Тіма був хороший, добрий і чесний чоловік. Мама його таким виховала. Він був життєрадісним і ніколи ні на що не скаржився", – розповідає сестра Оля.

Саша згадує, що одного разу, коли вони були ще юними, брат зловив її за курінням. Мамі він нічого не сказав, але її вилаяв.

У школі Тимур захоплювався боротьбою, виступав на змаганнях і був кандидатом у майстри спорту. Відразу після закінчення школи Тимур пішов працювати. "Він ніколи не сидів без діла. Він був майстром, займався будівництвом будинків і ремонтами. Його друзі розповідали, що Тимур у роботі був педантичний, він завжди все дороблював до кінця, коли вже інші кидали. А якщо бачив, що, наприклад, шпалери поклеєні погано, то зривав їх і говорив переробити", – згадує Оля.

У доньці Таї він душі не чув Facebook Тимура Жеребчука

Тимур, як мама і сестри, спробував працювати в Іспанії. Однак через кілька місяців повернувся в Україну, тому відчував себе в чужій країні не в своїй тарілці, а тут була його батьківщина і його кохана.

В останні роки Тимур присвятив себе здійсненню своєї мрії: побудувати власний будинок і народити ще одну дитину. І весь вільний час він потихеньку будував свій будинок.

"Уже десять років у Тимура була своя сім'я – кохана дружина Марина і дочка Тая. Дочка дуже любить батька. Він ніколи її не сварив, він взагалі не вмів лаятися. Донька не відходила від нього, коли він приїжджав на вихідні додому, вона дуже його чекала. І коли він був удома, то вона хотіла бути тільки з ним, ні друзі, ні гаджети їй не були потрібні.

Тимур мріяв побудувати будинок для своєї родини Facebook Тимура Жеребчука

А з Мариною вони дуже любили одне одного. Для них це величезна втрата. Ми самі виросли без батька. І брат завжди говорив своїй дружині: "Я знаю, як це – рости без батька, я вас ніколи не залишу, я вас так люблю". У нього була мета, і він до неї йшов. Він навіть заради цього кинув курити, говорив, що йому це не потрібно, що хоче залишити все, що його може гальмувати", – каже Оля.

Сім'я не знає, хто ще разом із Тимуром став жертвами цієї аварії. Вони б хотіли зв'язатися з рідними загиблих, щоб висловити їм свої співчуття.