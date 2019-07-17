"Я тобі в**бу!" У Польщі пан напав на заробітчан із України. Відео

У мережі опублікували відео, на якому роботодавець у Польщі зчепився із українськими заробітчанами, використовуючи нецензурну лайку й лупцюючи їх.

Ролик, знятий на мобільний телефон, з'явився на сторінці "Український мігрант" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уже давно настав час відкритого, публічного і дуже неприємного обговорення про ставлення польських роботодавців до українських мігрантів", – ідеться в підписі до відео.

У Польщі пан напав на заробітчан із України Скріншот із відео

У Польщі пан напав на заробітчан із України Скріншот із відео

Так, на кадрах видно, що поляк з'явився на полі, на якому українці збирали спаржу, з синьою парасолькою в руках. Він почав дорікати одній із дівчат у тому, що вона нібито погано виконує роботу, і спробував застосувати фізичну силу.

"Я тобі в**бу, що копита відкинеш", – крикнув він, змушуючи заробітчанку працювати ще старанніше.

За українку заступився її співвітчизник, якому теж дісталося від роботодавця. Останній почав забирати в українців мобільний телефон, на який його знімали. "Як пан поводиться на полі щодо людей, так і я себе веду", – відповіла йому заробітчанка.

Водночас Wyborcza пише, що після того, як учасники конфлікту поскаржились на чоловіка, його звільнили. Українці отримали свої гроші і повернулися на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі у лісосмузі за 150 км від місця роботи знайшли тіло 36-річного українця-заробітчанина Василя Чорнея, який помер на виробництві.

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