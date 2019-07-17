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"Я тобі в**бу!" У Польщі пан напав на заробітчан із України. Відео

15.7т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео, на якому роботодавець у Польщі зчепився із українськими заробітчанами, використовуючи нецензурну лайку й лупцюючи їх.

Ролик, знятий на мобільний телефон, з'явився на сторінці "Український мігрант" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уже давно настав час відкритого, публічного і дуже неприємного обговорення про ставлення польських роботодавців до українських мігрантів", – ідеться в підписі до відео.

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У Польщі пан напав на заробітчан із України

У Польщі пан напав на заробітчан із України

Скріншот із відео

У Польщі пан напав на заробітчан із України

У Польщі пан напав на заробітчан із України

Скріншот із відео

Так, на кадрах видно, що поляк з'явився на полі, на якому українці збирали спаржу, з синьою парасолькою в руках. Він почав дорікати одній із дівчат у тому, що вона нібито погано виконує роботу, і спробував застосувати фізичну силу.

"Я тобі в**бу, що копита відкинеш", – крикнув він, змушуючи заробітчанку працювати ще старанніше.

За українку заступився її співвітчизник, якому теж дісталося від роботодавця. Останній почав забирати в українців мобільний телефон, на який його знімали. "Як пан поводиться на полі щодо людей, так і я себе веду", – відповіла йому заробітчанка.

Водночас Wyborcza пише, що після того, як учасники конфлікту поскаржились на чоловіка, його звільнили. Українці отримали свої гроші і повернулися на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі у лісосмузі за 150 км від місця роботи знайшли тіло 36-річного українця-заробітчанина Василя Чорнея, який помер на виробництві.

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Тема
Трудова міграція з України
Місце
Польща
Тег
Ukrajinci v Polsku
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-лы по-другому не понимают. У меня на стройке, на трех объектах в Подмосковье, работает больше 80 хох-лов-гастеров. С этими животными надо очень строго, платить процентов на 20 меньше обещанного, штрафовать за все что можно и регулярно, поздней осенью, выкидывать на улицу вообще без зарплаты. Вот тогда будут как шелковые!!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Украинец Сергей, а ты ту.пой нищ.еброд всех то по себе не ровняй - у вас как.лов есть эта пога.ная привычка, потому и живете в дер.ьме
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Александров Сергей, вот мы с ними сюсюкались 25 лет на 300 лярдов зелени дотировали - все их гнилое нутро выразилось на муйдане... нельзя с животными по нормальному - только кнутом
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Нормально. Це Европа. Поляки лучшие друзья украинцев
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
охеренный заголовок - в нем вся суть окраинства)))
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
каратель свидомитов, все таки генетику не обманешь - СССР дал этим босякам все - промышленность, экономику, а они развалив все, в сторону панского сапога смотрят - нерабы бля)
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