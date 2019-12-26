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26 грудня • оновлено в 14:05
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"Я такого не терпітиму!" Українець поставив на місце пропагандиста в прямому ефірі РосТБ

2.7т
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В ефірі російської пропагандистської передачі "60 хвилин" український політолог Гордій Бєлов покинув студію після нападок із боку ведучого Євгена Попова.

У прямому ефірі росіяни обговорювали війну на Донбасі, де пропагандист Попов розкритикував Бєлова за бездіяльність на сході України.

"Ви нічого не знаєте, Гордію. Над вашою головою, слава Богу, ніколи не свистіли кулі. Коли ви побуваєте на передовій, а не будете дивитися в телевізор із шматком піци в роті, тоді ми з вами поговоримо на рівних", – зривався на крик Попов.

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Після таких слів Бєлов покинув студію, додавши: "Розмовляйте так із росіянами. Я такий тон розмови ніколи не терпітиму".

Пізніше Попов в своєму Telegram-каналі прокоментував скандал на передачі.

"Гордій Бєлов сам себе відшмагав. Образився на "піцу". І нехай! Тонка душевна організація колишнього віцемера не витримала правди. Бажаю Гордію мирного неба над головою, ніколи не чути свисту куль, гулу фронтової авіації й розриву мін. Це страшно", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, появу в Києві кореспондентки пропагандистського телеканалу НТВ висміяли в мережі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надеюсь, эта биомасса сбежит в свой сви-домитый гадюшник.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как он поставил, с полными шароварам сбежал обиженный,
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Крым Андрей
Крым Андрей
Жалею тех соотечественников, кто этот цирк с клоунами смотрит.
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