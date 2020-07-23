ТКГ домовилося про режим тиші з 27 липня. Я підтримую це рішення з кількох причин. Перше: на фронті спостерігається серйозна ескалація конфлікту, щодня гинуть наші воїни, кількість загиблих військових значно вища, ніж влітку 16-18... Й це очевидна задача мінських груп – припинити ескалацію і вбивства українців, військових і цивільних. "Просто перестать стрелять" і закінчити війну тільки в своїй уяві – як бачимо, недостатньо для того, аби Путін дійсно перестав вбивати...

Друге: цього року мінським групам вперше за весь час їх роботи не вдалося домовитися про бодай тимчасові перемир'я, в тому числі так звані святкові – різдвяні, пасхальні. РФ і контрольовані нею бойовики жодного разу режиму тиші не дотримувалися, й порушували домовленості в перші дві години тиші, але на час перемир'я кількість обстрілів значно знижувалася, в це – збережені життя наших військових. За кожне життя треба боротися, це для мене аксіома, тому краще домовлятися про режим тиші, аніж наші військові не могли навіть евакуювати тільки загиблих побратимів (таке відбулося вперше за багато років)...

Третє: на моїй пам'яті це, мабуть 17 спроба встановити режим тиші. Щоразу її порушували РФ і бойовики. Тому я не дуже вірю, що з 27 липня вони переймуться справжнім миром. Але , повторюся, маємо боротися за кожне життя наших військових.

Що важливо. Українська сторона ЗАВЖДИ дотримувалася домовленостей про режим тиші. В той де час наші військові мали право відповідати на провокації, коли мова йшла про необхідність захисту життя військовослужбовців. Важливо, щоб українські військові й зараз мали право на застосування зброї, якщо це потребуватиметься для захисту їх життя.

А на сівох не реагуйте, хто такий сівоха на фоні нашої Армії.

27 уважно слідкуємо за ситуацією на фронті. Й будь-яке порушення режиму тиші з боку РФ і ОРДЛО повинно отримати жорстку реакцію української влади, учасників нормандського формату і світового товариства.

Ну, й останнє. Загрозою , яку бачу в контексті останніх публічних домовленостей, залишається вперта спроба влади провести вибори на окупованому Донбасі. Перемир‘я має бути сталим , а не штучним, вби тільки поставити галочку про " деескалацію" і тягти тему виборів.

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