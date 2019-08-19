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"Я шо тобі, охорона?" "Укралізніця" вляпалася у новий скандал через потяг

1.1т Читати матеріал російською

Співробітники "Укрзалізниці" знову потрапили у скандал. Цього разу "відзначилася" провідниця потяга №137 "Лисичанськ - Хмельницький".

Про інцидент розповів журналіст Володимир Бірюков на своїй сторінці в Facebook. Зайшовши в вагон, він виявив, що на його місці хтось мирно спить.

Пасажир попросив провідницю розібратися, але відповідь була наступною: "Я шо тобі, охорона, що б людину будити і просити перейти на своє місце. 4 ранку ж на вулиці. Альо. Я шо – нелюд?".

Новини
"Совкове пекло!" "Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через потяги

"Я шо тобі, охорона?" "Укралізніця" вляпалася у новий скандал через потяг

Facebook Володимира Бірюкова

Крім того, журналісту принесли мокру і брудну постіль. Замінювати її ніхто не збирався.

"Ой, це кров? Або може соус? Постіль, видно, погано прокип'ятили. Але, не я ж прала ..." – сказала жінка і пішла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири поїзда "Генічеськ – Чернівці" зіткнулися з відсутністю вікна в одному із вагонів. Персонал при цьому вирішувати проблему не поспішав, списуючи все на те, що "зараз взагалі-то літо".

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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