"Я щаслива!" Соратниця Януковича, яка критикувала американців, полетіла в США

Екс-член "Партії регіонів" Олена Бондаренко, яка раніше негативно висловилася про американців , полетіла відзначати свій день народження в США.

Захоплений пост з Нью-Йорка вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Свій день народження відзначати я буду тут - в Великому яблуці. Поєднувати роботу і, звичайно, ж мистецтво! Сьогодні були Гуггенхайм і Метрополітан. Це - десерт, спокуса. Я щаслива, що мій новий рік життя почався з нових вражень", - написала екс-регіоналка.

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У коментарях до свого посту вона зазначила, що полетіла туди на запрошення.

Facebook Elena Bondarenko

Як писав OBOZREVATEL , екс-народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко, яка втекла до Росії заявила, що в Україні немає демократії.