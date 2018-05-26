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"Я щаслива!" Соратниця Януковича, яка критикувала американців, полетіла в США

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Екс-член "Партії регіонів" Олена Бондаренко, яка раніше негативно висловилася про американців , полетіла відзначати свій день народження в США.

Захоплений пост з Нью-Йорка вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Свій день народження відзначати я буду тут - в Великому яблуці. Поєднувати роботу і, звичайно, ж мистецтво! Сьогодні були Гуггенхайм і Метрополітан. Це - десерт, спокуса. Я щаслива, що мій новий рік життя почався з нових вражень", - написала екс-регіоналка.

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У коментарях до свого посту вона зазначила, що полетіла туди на запрошення.

Facebook Elena Bondarenko

Як писав OBOZREVATEL , екс-народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко, яка втекла до Росії заявила, що в Україні немає демократії.

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Павленко Александр
Павленко Александр
Задний план за спиной Бондаренко "смахивает" на внутренний централ тюрьмы - воистину пророческое фото!
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лучше бы тебя в сибирь повезли .и тама лет бы 5 отмечала день рождения
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