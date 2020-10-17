21.10, 12:00 - Free Riff

За фальшивими вітаннями влади в День Захисника України криється деморалізація армії, відведення військ, дискредитація ветеранів. Зокрема, понад 300 днів за ґратами безпідставно перебуває Андрій Антоненко - Ріффмастер.

Під час апеляції 6 жовтня йому було відмовлено у зміні запобіжного заходу, і тепер рішення щодо запобіжного заходу Ріфа і Юлі Кузьменко має прийняти суд присяжних 21 жовтня о 12:00 (Шевченківський районний суд, вул.Дегтярівська, 31 а).

Ми все пам'ятаємо - і побиття активістів недолюстрованими "беркутами", і цинізм прокурорів та слідчих, і упередженість суддів. Ми обов'язково прийдемо і на цей раз в куди більшій кількості й з більш рішучими намірами.

Подія: https://fb.me/e/1JJl1r0Gy

Я прийду! А ти? Судове засідання по Андрію, Юлії та Яні!

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