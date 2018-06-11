"Я пощади не прошу": Сенцов написав нового листа

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав нового листа, в якому заявив, що не проситиме "пощади" у Кремлі.

Свого листа він надіслав російської правозахисниці Зої Свєтовій, передає "КримSOS".

Вона написала йому, що знамениті російські актори і режисери записали ролики на його захист і зачитали його оповідання.

Сенцов відповів, що йому важко в це повірити.

"Я, звісно, не можу собі уявити, що такі чудові артисти, якими я завжди захоплювався, читають мої скромні дитячі оповідання. Мені дуже важко в це повірити, особливо з місця, де я перебуваю. А в те, що [російський кінорежисер Андрій ] Звягінцев плаче над "Собакою" (оповідання Сенцова, яке у ролику, записаному у рамках кампанії #SaveOlegSentsov, прочитав Звягінцев. - Ред.) мені повірити особливо важко. Хоча, якщо я сам плакав над нею, коли перечитував її всього лиш раз - на другий навряд чи колись наважуся, занадто важко - то чому це не може зробити хтось іще", - написав Сенцов.

Політв'язень зазначив, що у нього зі Звягінцевим "дуже дивний заочний зв'язок". Сенцов написав, що вважає його "одним з найсильніших російських режисерів нашого часу".

"Я бачив його на фестивалі у Мінську одного разу, але не став підходити знайомитися. Не в моїх правилах нав'язуватися людям, тим більше знаменитим, коли немає ніякого діла, а просто так", - розповів він.

Сенцов нагадав, що Звягінцев написав відкритого листа на його підтримку.

"Мені потім, абсолютно випадково, пощастило подивитися його "Левіафана" в неволі. І це не тільки найкращий фільм, який я побачив за ці чотири роки, але однозначно найкраще, що народило російське кіно за останні роки! Так що перекажи йому від мене великий привіт, слова визнання його безсумнівного таланту і моєї поваги. І окреме спасибі за той лист. Лише додай, що даремно він зобразив мене жертвою, яка потребує помилування переможця. Я не той, хто програв, і пощади не прошу. Я прекрасно усвідомлював, на що йшов, за що я опинився тут, і ні про що не шкодую. І відповім йому словами д'Артаньяна з радянського фільму: "Подивимося, хто у чиїх ботфортах в решті-решт зігне свої коліна", - зазначив він.

Сенцов також переказав привіт голові карельського "Меморіалу" Юрію Дмитрієву, якого в Росії звинувачували у використанні неповнолітньої прийомної дочки для виготовлення порнографії і вчиненні з нею розпусних дій. 5 квітня суд його виправдав.

"Перекажи, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт, подяку разом із подивом і захопленням. Спасибі їм за це! Ну і взагалі привіт усім хорошим людям і не тільки", - написав Сенцов.

Його лист датований 7 червня.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримувальну терапію.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Олег Сенцов готовий до смерті і відмовиться від годування .