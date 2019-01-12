О справедливости

"Идеальная справедливость? Возможно и существует". На протяжении всей карьеры и нескольких серьезных отношений я боролась с постоянным давлением общественности и навязчивым изучением ее личной жизни.

Вы хотите получить уважение изо всех сил, но люди подавляют вас или вообще пытаются заставить поверить, что вы другой человек. Скорее дива, а не такая же, как и они. Я им отвечаю: "А о ком это ты сейчас говоришь?

О начале карьеры

С самого начала своей карьеры я чувствовала, что люди хотят заставить меня играть по их правилам, - передает Jetsetter. - Ты будешь играть такие роли, делать эти вещи. Или петь, или только танцевать — одновременно точно нет", — говорили мне. Тогда я чувствовала себя очень ограниченной и раздавленной, зная, что собираюсь поступить иначе. Я счастлива, что рискнула! Что сделала так, как считала нужным, и не подчинилась! Я очень горжусь тем, что так долго в профессии. Видимо, мой секрет — это мой характер и выдержка. Я и сейчас стараюсь больше доверять себе. Тяжело, когда люди критикуют. Особенность людей (особенно женщин) в том, что 12 человек могут говорить, какая ты замечательная, а один человек унизит, и именно его мнение будет в голове все время.

О любви

У меня двое замечательных детей и классный бойфренд. Я не всегда во всем права, и у меня не всегда все получается идеально, но я очень горжусь тем, что пережила в личной жизни. Это мой опыт. Могу отметить одно: сейчас я настроена оптимистично, полна надежд и счастлива каждую секунду.

О материнстве

Когда у меня появились дети, я поняла, что должна быть еще лучше. Не только для них, но и для себя в первую очередь. Я начала изучать себя со всех сторон и наконец поняла, что за большую часть своего личного роста за последнее десятилетие я обязана детям — они мотивируют и вдохновляют меня.

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