Я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить и за то, через что вам всем пришлось пройти. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это тошнотное и блювотное чувство. Вы уж извините, что заставили всех вас это пережить, но по-другому было нельзя.

Отдельно хотел бы принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожайлуста. Но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мне жизнь. Я не знаю, о чем можно сейчас говорить или нет, но насколько я знаю, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы. Весь этот месяц мы были на связи, прорабатывали действия. Результатом всего стала вчерашняя спецоперация, по результатам которой сегодня взят человек.

Он находится под стражой. Преступление завершено и доказано. Все улики на лицо и что самое главное, что мою жизнь сохранили, за это я еще раз благодарю. Но самое главное предотвращены другие более важные теракты. Люди готовились и готовились серьезно. Неделю назад в России говорили, что вот в Киеве ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов. Насколько я понимаю, это должен был быть я.

Месяц назад мне сказали, что на меня есть заказ, переданы деньги. Вроде, 40 тыс долларов. Неплохо стою, слушайте. Мне показали мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моей паспорте и в паспортном столе в России. Стало понятно, что информация идет из России и из государственных служб.

Эту операцию мы готовили месяц. С той стороны давили и давили очень сильно. На исполнения заказа дали три недели и потом начали подгонять. Приходилось увиливать, придумывать какие-то отмазки… Убийство должно было произойти не вчера, просто так совпало…

Короче говоря, вчера все это закончилось, половина дела сделана, я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся!