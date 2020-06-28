"Я піду в опозицію!" Стару обіцянку Путіна раптово згадали в мережі

У мережу потрапив архівний знімок першої сторінки номера газети "Комсомольская правда. Москва" 2006 року, на якій наведено обіцянку президента Росії Володимира Путіна піти в опозицію в 2008 році.

Фото опублікував російський музикант і поет Вася Обломов (Василь Гончаров) у своєму Twitter.

""2008 року я піду в опозицію і буду сварити владу". Так заявив учора президент в Шанхаї в готельному номері о першій годині ночі", – сказано на першій сторінці номера "Комсомольської правди" за 17 червня 2006 року.

Стара обіцянка Путіна, який 2020 року підтримав "обнулення" свого президентства методом внесення поправок до Конституції, насмішила користувачів.

Номер "Комсомольської правди" за 17 червня 2006 року скріншот публікації

"Людина слова. Вірю йому", "І як завжди ж, не обдурив", "П'яний був, ляпнув, не подумавши", – пишуть у коментарях під публікацією.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, архівне фото молодого Путіна в кепці розсмішило мережу.