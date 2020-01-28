"Я перестав бути в*тою!" Сенцов розповів зворушливу історію із США

Український режисер, який побував у полоні у Кремля, Олег Сенцов розповів про показовий випадок під час поїздки в США.

Так, на своїй сторінці у Facebook він зізнався, що найбільше його розчулила розмова з чоловіком, який підійшов до нього наприкінці одного із заходів.

Олег Сенцов із Мирославою Гонгадзе в США Facebook Олега Сенцова

"Велика кількість чудових людей, але найдужче мене вразив молодий чоловік, який підійшов до мене майже в кінці й зізнався: "Завдяки тобі я перестав бути в*тою". Побільше би таких", – підкреслив режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США Сенцов заявив, що вважає, що питання звільнення всіх політв'язнів із "лап дракона", яке вкотре анонсував президент Володимир Зеленський, сьогодні є дуже важливим для українців.

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