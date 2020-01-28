Головна Новини
28 січня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Я перестав бути в*тою!" Сенцов розповів зворушливу історію із США

2.4т
Читати матеріал російською

Український режисер, який побував у полоні у Кремля, Олег Сенцов розповів про показовий випадок під час поїздки в США.

Так, на своїй сторінці у Facebook він зізнався, що найбільше його розчулила розмова з чоловіком, який підійшов до нього наприкінці одного із заходів.

Новини
"Путін нас карає": Сенцов розкрив мету Росії на Донбасі

Олег Сенцов із Мирославою Гонгадзе в США

Олег Сенцов із Мирославою Гонгадзе в США

Facebook Олега Сенцова

"Велика кількість чудових людей, але найдужче мене вразив молодий чоловік, який підійшов до мене майже в кінці й зізнався: "Завдяки тобі я перестав бути в*тою". Побільше би таких", – підкреслив режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США Сенцов заявив, що вважає, що питання звільнення всіх політв'язнів із "лап дракона", яке вкотре анонсував президент Володимир Зеленський, сьогодні є дуже важливим для українців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
20
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Падаль сценарий блокбастера задумала?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Пети Moщи
Пети Moщи
"Когда-то был был я ватой, теперь я вышевата" какие свиноцефалы убогие
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Хо Хол
Хо Хол
Режиссер, фильм когда новый снимешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги