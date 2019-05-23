"Я – ніхто!" Філарет розповів, як його обдурили з Томосом

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Вселенський патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

В інтерв'ю проекту "Радіо Свобода" він пояснив, що були конкретні домовленості з п'ятим президентом України Петром Порошенком і митрополитом Епіфанієм, які вони не виконали.

"Мені сказали: ви відмовтеся висувати свою кандидатуру. А я мав на це право і, думаю, був би обраний. Але Вселенський патріарх виставив умову: Томос буде, якщо я відмовлюся від висування своєї кандидатури", — зазначив Філарет.

"І я погодився. Про це ми говорили з президентом, з Епіфанієм, і на архієрейському соборі. Ми говорили, що я відмовляюся, але після отримання Томосу я керуватиму цією церквою всередині України. А насправді він демонструє, що він — предстоятель, а я — ніхто", — зазначив почесний патріарх.

Патріарх Філарет Прес-служба АП

На питання, чому порушені домовленості, він відповів: "А це ви у нього (Епіфанія. — Ред.) запитаєте. Він мені сказав: не все від мене залежить".

"Вимагав президент. А від президента вимагав патріарх Варфоломій... Я написав, що не буду висувати свою кандидатуру на предстоятеля Української православної церкви", — сказав Філарет.

Він також розповів, що його розписка — не публічний документ, і показувати її відмовився.

"Оригінал у Вселенського патріарха. Йому передав Порошенко. Тобто була домовленість, від якої відмовився і президент Порошенко, і митрополит Епіфаній. І це нечесно", — підсумував Філарет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

Митрополит Макарій розповів, що у 2015 році об'єднання української церкви не відбулося через амбіції патріарха Філарета.

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