Я не здивуюся, якщо мене посадять – Стерненко

Останній напад на одеського активіста та екс-керівника обласного осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка 24 травня став одним з найгучніших. В результаті нападу поранення отримав сам активіст і один з нападників, інший від отриманих ран помер.

За даним фактом відкрито три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 ("Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження"), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Замах на вбивство") і ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, однак чим більше деталей озвучує поліція, тим більше питань виникає, а хто ж винен? А головне - хто буде покараний за цей інцидент?

Про це OBOZREVATEL поспілкувався з Сергієм Стерненком.

- Сергію, як ви почуваєтеся і де зараз перебуваєте?

- Все, що я можу сказати, я перебуваю в одній з київських лікарень, але публічно, в якій саме, називати не буду.

Почуваюся? Чесно кажучи, бувало і краще. Дуже сильно болить рука, мені провели повторну операцію, зшили два сухожилки і зшили основне сухожилля на руці. Сказали, що півтора місці треба буде носити гіпс і період відновлення руки займе від півроку до року.

Сергій Стерненко

Лікарі Єврейської лікарні №1 м. Одеси під час першої операції мені трошки пошкодили серединний нерв лівої руки.

- Що прогнозують лікарі, рука нормально функціонуватиме?

- Так, але потрібна реабілітація.

- Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін заявив, що у справі поки фігурує лише один ніж, і ніякого іншого не було. Відразу після нападу ви стверджували, що ніж був ваш, згодом - що ніж був відібраний у нападників. Скільки взагалі ножів було під час нападу?

- Якщо казати про трансляцію, яку я намагався вести одразу після подій, то я був у шоковому стані, і я не можу підтвердити ті слова, які були там озвучені. Але пригадуючи через декілька днів весь хід подій, тому що, чесно кажучи, я досі не всі деталі пам'ятаю, я можу сказати з впевненістю, що ушкодження лівої руки, яке мені було завдано, було не моїм ножем 100% і я не міг сам себе порізати з огляду на характер тих ушкоджень, які в мене сьогодні наявні.

Я не знаю, скільки ножів було у нападників, але щонайменше один. Можливо більше. Тут треба враховувати те, що другого нападника було затримано більше ніж за півтори години після скоєння нападу, теоретично, він міг сховати знаряддя злочину, яке можливо в нього було при собі.

- Тобто ножів було два, ваш і нападників?

- Ні, в мене ножа не було, мені вдалося, після того, як я отримав поранення лівої руки, ніж перебрати в праву руку. Але я не виключаю того, що у нападників міг бути ще один.

- Ніж, який ви вибили, і яким було смертельно поранено нападника, зараз перебуває на експертизі?

Той ніж, який був на місті подій, я його там і залишив, тому що це є речовий доказ, мені немає чого приховувати, і я його поклав на землю для того, щоб слідство могло його забрати.

- То про який ніж ще каже начальник поліції Одеської області, говорячи, що його не знайшли ні на місті нападу, ні на околицях?

- Мені, на жаль, поки що невідомо. Деталі слідства мені ніхто не повідомляв, і моєму захиснику відмовили в доступі до матеріалів кримінального провадження.

- Як ви ставитеся до того, що другого нападника у статусі свідка відпустили на волю?

- Я негативно ставлюся до цього факту, і я не виключаю того, що можливо це було зроблено для того, щоб виключити можливість нападу групи на мене. Але, я думаю, що найближчим часом нам все покажуть. Поки що утримуюсь від якихось однозначних висновків.

- На вашу думку, слідство зараз об'єктивно проводиться?

- Оскільки я не маю доступу до матеріалів кримінального провадження, я не можу сказати об'єктивно воно проводиться чи ні.

Але, оскільки є прямий конфлікт інтересів між мною та начальником поліції області Дмитром Головіним, оскільки в одному й тому самому кримінальному провадженні щодо Літньому театру я є підсудним, а він потерпілим, це ставить під певний теоретичний сумнів об'єктивність та незалежність розслідування, яке сьогодні проводиться.

Було б правильно і процесуально, і за логікою щоб розслідування проводили правоохоронці іншого регіону, або навіть іншого відомства.

- Цим вже займаються адвокати?

- Адвокати вже клопотали про це перед слідчим, і я робив відповідну заяву. Але, я думаю, що все залежить від волі Генпрокуратури, оскільки змінювати підслідність кримінальних проваджень, в даному випадку це виключно їхня компетенція. Тобто, все залежить від Юрія Луценка (генеральний прокурор, – Ред.).

- Ваші соратники та друзі казали, що будуть виходити на акцію протесту, якщо не змінять кваліфікацію справи на "необхідну самооборону". Чи підтримуєте ви такі дії?

- Я вважаю, що щодо мене взагалі мають бути зняті будь-які питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки я діяв відповідно до ч. 5 ст. 36 КК в межах необхідної оборони при нападі групи осіб. Стаття зазначає, що у випадку, якщо є загроза життю та здоров'ю, і здійснюється груповий напад, особа має право оборонятися будь-якими засобами, способами, незалежно від тяжкості наслідків, які вони можуть заподіяти нападникам.

Тому я поводився виключно в рамках чинного законодавства, захищаючи своє життя та здоров'я, та життя і здоров'я своєї дівчини, яка перебувала поруч. Тому, я вважаю, що питання доцільно ставити так. Але основне питання полягає в тому, чи буде мені повідомлено про підозру, чи за ст. 115, чи за ст. 118, поки залишається відкритим.

- Чи змінилися ваші версії, хто може стояти за цими нападами? Раніше ви вказували на мера Одеси Генадія Труханова, або ж російський слід.

- Так, я розглядаю три версії, насправді це проросійські, або російські сили, це перша версія. Друга версія – представники міської влади, оскільки вони демонстрували шалений тиск щодо моєї особи після протестів у Літньому театрі, із застосуванням адмінресурсу: і невідомі мене зустрічали біля будинку, і так само мені погрожували, наприкінці минулого року, після тих подій.

І третя версія - можливо, це хтось з осіб, які зараз перебувають в місцях позбавлення волі, до яких ми ходимо, як громадські активісти на судові засідання, щоб здійснити громадський контроль процесу, і не дати можливості особам, які вчинили злочини, уникнути покарання.

Але в мене поки що немає ні підтвердження, ні спростування жодної з них, тому я не можу сказати, що якась з них є ближчою до істини. Це лише версії, які я розглядаю, можливо жодна з них навіть не підійде. Тут все залежить від правоохоронців, якщо вони вийдуть на замовника і притягнуть до відповідальності, тоді у нас будуть розставлені всі крапки над "і".

Допоки цього не зроблено, ризик нового замаху залишається дуже високим.

- Вам щось відомо про другого нападника Олександра Ісайкла?

- Він родом з селища Чабанка, неподалік від Одеси, де дислокується 28-а бригада, і разом з цим другом вони раніше були помічені в діяльності притаманній "тітушкам". Тому це насправді найманці, які чи то за фінансову винагороду, чи то з якихось інших мотивів роблять те, що їм кажуть їхні умовні начальники.

Відомо також, що щодо загиблого (Івана Кузнецова, – Ред.) є внесені до ЄРДР відомості, датовані 2014 роком, за порушення реалізації виборчих прав громадян та за заподіяння тілесних ушкоджень у 2011 році.

- Враховуючи ваш конфлікт з Дмитром Головіним, чи не боїтеся, що вас таки звинуватять у навмисному вбивстві та посадять?

- Я не здивуюся такому розвитку подій, але сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і в Україні не постане питання того, чи може громадянин захищати своє життя та здоров'я своїх близьких чи ні. Тому що я, повторюся, діяв виключно в межах необхідної оборони.

Багато проросійських видань продукують величезну кількість фейків щодо тих подій, які відбулися, кажучи, що нібито я його добивав, що нібито це був побутовий конфлікт, що нібито загиблий є бійцем АТО, але всі ці тези не відповідають дійсності.

Люди, які на мене напали, я їх бачив вперше, ніколи з ними не розмовляв і не зустрічався. Оборонявся я винятково в момент нападу, і намагався наздогнати одного з них винятково з метою затримання. Тому що я не знав на той момент, поранений він чи ні, і в порядку ст. 28 КПК, я мав право здійснити його затримання при спроби втечі з місця скоєння злочину.