''Я не здамся без бою!'' Окупований Донецьк заспівав українською мовою. Зворушливе відео

У суботу, 20 жовтня, в окупованому Донецьку пройшла кавер-вечірка "Океану Ельзи", яка зібрала понад сто шанувальників україномовної музики.

Як передає "Радіо Свобода", на захід, під час якого виконавці переспівали хіти популярного українського ансамблю, зібрався аншлаг.

"Концерт, на якому місцеві виконавці переспівували хіти, відбувся в одному з донецьких барів. У залі, розрахованому на півсотні людей, набралися більше ста слухачів, із яких більшість - молодь", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що кавер-концерт тривав дві години, а кілька пісень гурт виконав на біс.

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер показав, що окупанти створили з Донецьком. Він надав показові знімки, назвавши місто "загримованим трупом".