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''Я не здамся без бою!'' Окупований Донецьк заспівав українською мовою. Зворушливе відео

256.6тЧитати матеріал російською

У суботу, 20 жовтня, в окупованому Донецьку пройшла кавер-вечірка "Океану Ельзи", яка зібрала понад сто шанувальників україномовної музики.

Як передає "Радіо Свобода", на захід, під час якого виконавці переспівали хіти популярного українського ансамблю, зібрався аншлаг.

"Концерт, на якому місцеві виконавці переспівували хіти, відбувся в одному з донецьких барів. У залі, розрахованому на півсотні людей, набралися більше ста слухачів, із яких більшість - молодь", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що кавер-концерт тривав дві години, а кілька пісень гурт виконав на біс.

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер показав, що окупанти створили з Донецьком. Він надав показові знімки, назвавши місто "загримованим трупом".

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Океан Ельзиукраїнська мова
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
И шо? Я под коньячек люблю enjoy the silence поисполнять.. и walking in my shoes не забываю.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
И что это доказывает? В Москве на Арбате уличные музыканты частенько поют и Вопли Випоплясова и Океан Ельзи - сам слышал. И никто их не трогает, даже деньги кладут. Вот это и есть нормальное отношение к чужой культуре. А если автор вечерком в "трубе" под Крещатиком Газманова затянет, где он минут через 5 окажется?
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Русский Крымчанин, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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4
2
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Удивительно – при такой мелодике украинского языка и таких народных песнях – Украина не дала миру своего Чайковского или Рахманинова! А постановка самой знаменитой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» С.С. Гулак-Артемовского на сцене Мариинского театра в 1863 году после первого успеха окончилась скандалом. «Однако в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка оперы «позаимствована» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколько народных мелодий и чуть-чуть переработал отдельные места» – сообщает всезнающая Википедия. :-)
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6
8
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Трубицын Александр, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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2
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