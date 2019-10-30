Геловін наближається: священик пояснив, чи можна святкувати православним

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що в православ'ї не прийнято влаштовувати свято з поминання мертвих, як це робиться на Хелловін.

"Веселощі, карнавали та інше мені здається трохи недоречним. Мертвих потрібно поминати молитвою, а не чимось іншим", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Священик підкреслив: Хелловін – "зовсім не православне свято". Він також нагадав про те, що в Православній церкві є "наш день мертвих – поминальний понеділок".

Хелловін – зовсім не православне свято

"Мене, в першу чергу, не влаштовує духовна складова цього свята", – сказав він з приводу Хелловіна. У цьому контексті він зауважив, що "будь-яке свято виникає не просто так, воно несе духовну складову".

"Якщо комусь хочеться влаштувати свято збору врожаю, настання зими – можна це якось зробити, але трошки по-іншому. Якщо комусь нема чого робити – нехай вирізає гарбузи, нехай на голову собі її одягне. Я не проти", – сказав священик.

Разом з тим протоієрей підкреслив: "Нам є що святкувати". "А вбираємося ми ще покруче хелловінських нарядів на Різдво, коли ходимо з вертепами і прославляємо Христа", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп з дружиною оригінально привітали дітей з Хелловіном. Подружжя роздавало дітям солодощі, а резиденція глави Білого дому була прикрашена в особливий спосіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!