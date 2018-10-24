МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Я люблю Україну!'' У Криму місцевий житель вразив патріотичним вчинком

13тЧитати матеріал російською

У центрі окупованої Ялти місцевий житель грає на бандурі і співає українські народні пісні, що прославляють країну. Пенсіонер Михайло Білозір робить це просто на набережній, не боячись режиму загарбників.

Репортаж про українця на окупованій території оприлюднили в Twitter "Радіо Свобода". У ньому наголошується, що чоловік переїхав до Криму понад 40 років тому, а зараз змушений жити в старому сараї (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За свою активну позицію чоловік неодноразово переслідувався, а іноді навіть зазнавав насильства.

Новини
''Чий Крим?'' В Італії зганьбилися з картою України
Михайло Білозір

Михайло Білозір

"У маршрутці та вдома нападають, сусід на мене нападав весь час. Навіть побив трохи і за чуб тягав - вирвав половину. Це тоді, коли був такий хворий, що я ледве ходив", - поділився Білозір.

Не підтримали поглядів Михайла і його діти. З усієї сім'ї з ним спілкується тільки старший син. Двоє молодших дітей налаштовані проросійськи.

Чоловік отримує пенсію, проте основний його заробіток - спів пісень на набережній. В останні роки стан його здоров'я погіршився, однак Михайло все одно виходить на свою імпровізовану сцену і співає пісні українською.

"Їм погано, а треба веселити", - поділився Білозір думкою про жителів Криму.

Однак багато хто з місцевих є шанувальниками його творчості і не приховує захоплень його сміливістю.

"Спасибі за вашу сміливість. Це дуже ризикована справа. Я сама українка, я дуже люблю Україну. І для мене це просто ковток повітря", - поділилася кримчанка.

Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
8
53
Смішно
26
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Порошенковский Обоз не напишет, кастрюлькам этого знать не нужно, что певец Билозир с чубом получил Российский паспорт и получает российскую пенсию, Украина же его кинула с его любовью ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы дебилы. Это на Украине запреты есть на каком языке говорить. Россия это не Украина .в России запретов на языки нет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вы смеетесь, этот приезжий из винницкой кажется области крымчанин? Вот Анатолий раскрывает тему, впитывайте.---------------------------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=43fDhpjuOv4
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги