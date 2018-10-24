''Я люблю Україну!'' У Криму місцевий житель вразив патріотичним вчинком

У центрі окупованої Ялти місцевий житель грає на бандурі і співає українські народні пісні, що прославляють країну. Пенсіонер Михайло Білозір робить це просто на набережній, не боячись режиму загарбників.

Репортаж про українця на окупованій території оприлюднили в Twitter "Радіо Свобода". У ньому наголошується, що чоловік переїхав до Криму понад 40 років тому, а зараз змушений жити в старому сараї (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За свою активну позицію чоловік неодноразово переслідувався, а іноді навіть зазнавав насильства.

Михайло Білозір

"У маршрутці та вдома нападають, сусід на мене нападав весь час. Навіть побив трохи і за чуб тягав - вирвав половину. Це тоді, коли був такий хворий, що я ледве ходив", - поділився Білозір.

Не підтримали поглядів Михайла і його діти. З усієї сім'ї з ним спілкується тільки старший син. Двоє молодших дітей налаштовані проросійськи.

Чоловік отримує пенсію, проте основний його заробіток - спів пісень на набережній. В останні роки стан його здоров'я погіршився, однак Михайло все одно виходить на свою імпровізовану сцену і співає пісні українською.

"Їм погано, а треба веселити", - поділився Білозір думкою про жителів Криму.

Однак багато хто з місцевих є шанувальниками його творчості і не приховує захоплень його сміливістю.

"Спасибі за вашу сміливість. Це дуже ризикована справа. Я сама українка, я дуже люблю Україну. І для мене це просто ковток повітря", - поділилася кримчанка.

Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".