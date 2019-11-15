"Я – лесбіянка з алкоголізмом": сестра Сенцова зробила відверте зізнання

Сестра колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова Наталія Каплан зізналася, що має проблеми з алкоголем, а також є лесбіянкою.

Відвертий пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Каплан зізналася, що сидить на антидепресантах через важку депресію.

"У мене клінічна депресія і проблеми з алкоголем (п'ю приблизно двічі на тиждень, напиваюсь в г*вно приблизно раз на місяць). Я сиджу на двох андідепрессантах, один не допомагав, депресія важка. Я лесбіянка і цього ніколи не приховувала, хоча і не афішувала. Я не ходжу на ЛГБТ-заходи, я боюся стати настільки відкритою. Я намагалася бути відкритою, але натикалася на фрази чоловіків "просто мужика нормального не було", – написала вона.

Каплан також додала, що любить самотність, не хоче дітей і розкрила таємницю свого справжнього прізвища.

"Я не Каплан. Моє справжнє прізвище Кочнева, хоча при народженні моє прізвище Чіклімова, а історично я повинна бути Ісакіна, просто дід переховувався від репресій і вкрав паспорт якогось Кочнева", – розповіла журналістка.

"Я сповідую принцип Хеменгуея: пиши п'яним, редагуй тверезим. Так я написала свою першу книгу, яку соромлюся опублікувати. П'яні пости в ФБ я не редагую, просто видаляю. У мене дуже мало друзів, але це найближчі мені люди, ближче родичів. Я їх так люблю, що життя за них віддам", – зізналася Каплан.

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Також вона повідомила, що через затяжну депресію могла не вставати з-під ковдри по два місяці.

"Я два роки в депресії і ніяк не могла знайти нормального психіатра і психолога. У підсумку знайшла. Досвід був сумний: одна мене використовувала як сестру Сенцова (всім тринділа, що я в неї), інша гомофоб, від третьої толку ніякого. І кожен раз я все цієї дуже сильно переживала", – розповіла сестра Сенцова.

Вона також зізналася, що сумує за своєю померлою собакою.

"Я ненавиджу запах квітів, вони асоціюються зі смертю моєї мами, їх тоді було так багато, що в одну кімнату вони не влізли. Тому я прошу на свята мені дарувати кульки, а не квіти. Дивлячись на Олега Сенцова, мені часто прикро, він їздить по світу і виставляє фотки, я в поїздках не бачила нічого, рекорд 17 зустрічей за день і більше 40 інтерв'ю на день", – написала Каплан.

Крім того, дівчина зізналася, що в Україні її сприймають як сестру Сенцова, що не дає їй реалізуватися як журналісту.

"У Росії я була найкращим журналістом на тоді ще нормальному Рен ТВ, а тут я не справляюся, я це розумію, і роботодавці це розуміють, просто в обличчя не говорять. Я хочу повернутися в документалку, але тут немає проектів науч.поп, який мені так подобався, а знімати щось своє немає ідей і, головне, камери, яку я продала перед еміграцією", – написала Каплан.

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Сестра Сенцова Каплан зробила відверте зізнання ФБ Наталії Каплан

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня поточного року двоюрідна сестра укладеного в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан стала громадянкою України.

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