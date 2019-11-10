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10 листопада • оновлено в 16:29
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"Я їх навчу говорити!" На Закарпатті на фестивалі спалахнув мовний скандал. Відео

6.3т Читати матеріал російською

У м. Берегово Закарпатської області під час фестивалю вуличної їжі та вина відвідувачка почала сварити продавчиню за те, що вона нібито не розуміє українську мову.

Відео інциденту поширив у мережі очевидець Давид Чорний, який і за фільмував його на камеру телефону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

“Прикро, що це може статися в 21 столітті в такій багатоетнічній зоні. Мені шкода, що її обслужили, сподіваюся, їй сподобається угорська їжа", – написав Давид Чорний.

Жінка, яка купувала випічку, образилась на те, що до неї звернулись угорською мовою. Туристка емоційно відреагувала, вигукуючи: "Я навчу її розмовляти українською!".

Перехожі намагались захистити продавчиню й заспокоїти жінку, яка, зі свого боку, обурено зауважила, що їй грубіянили.

"Вони мені хамлять! Вона каже, що не розуміє української. Але я навчу їх говорити українською!" – сказала вона перехожим.

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Та продовжила лаятися з продавчинею: "Я не знаю, де ви будете через пару років, може, ви будете в Угорщині, але поки що ви на території України".

Врешті-решт, продавчиня заговорила українською.

Відео активно прокоментували користувачі мережі, засуджуючи як одну, так і іншу сторону конфлікту:

"Просто туристи не можуть зрозуміти, що Закарпаття – багатомовна область, а жіночка напробувалася мало винця – і потягнуло її",

"Я ніколи не мав нічого проти інших мов. Але якоюсь мірою ця жіночка має рацію".

"Я їх навчу говорити!" На Закарпатті на фестивалі спалахнув мовний скандал. Відео
"Я їх навчу говорити!" На Закарпатті на фестивалі спалахнув мовний скандал. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в скандал через надписи російською мовою.

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Місце
Україна
Теги
скандали українська мова
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Нуи, и?...Покупатель обратилась на украинском..Продавец ,зная украинский -целенамеренно ответила на венгерском..Я,например по венгерски ни одного слова не понимаю..Если ,у вас в россии-русский язык язык межнационального общения,то в Украине-украинский!Что,здесь не понятного?В прочем,вы русские-угро-финны,по этому никто и не сомневается,что здесь встанете на "защиту"своих маленьких братьев))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
BROTHER FOREST, собачились венгерка с хохлушкой, а виноваты русские..?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
BROTHER FOREST, если бы вы не красили своим "языком" все заборы и урны на территориях малых меньшинств и коренных народов, то все бы прекрасно общались с вами и на украинском ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где-нибудь в Швеции или Германии это видео с бешеной цеевропейкой показать. Чтобы европейцы охерели от украинских "ценностей"
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Ревнители украинской мовы" похоже на самом деле довольно ограниченные личности
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