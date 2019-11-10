"Я їх навчу говорити!" На Закарпатті на фестивалі спалахнув мовний скандал. Відео

У м. Берегово Закарпатської області під час фестивалю вуличної їжі та вина відвідувачка почала сварити продавчиню за те, що вона нібито не розуміє українську мову.

Відео інциденту поширив у мережі очевидець Давид Чорний, який і за фільмував його на камеру телефону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

“Прикро, що це може статися в 21 столітті в такій багатоетнічній зоні. Мені шкода, що її обслужили, сподіваюся, їй сподобається угорська їжа", – написав Давид Чорний.

Жінка, яка купувала випічку, образилась на те, що до неї звернулись угорською мовою. Туристка емоційно відреагувала, вигукуючи: "Я навчу її розмовляти українською!".

Перехожі намагались захистити продавчиню й заспокоїти жінку, яка, зі свого боку, обурено зауважила, що їй грубіянили.

"Вони мені хамлять! Вона каже, що не розуміє української. Але я навчу їх говорити українською!" – сказала вона перехожим.

Та продовжила лаятися з продавчинею: "Я не знаю, де ви будете через пару років, може, ви будете в Угорщині, але поки що ви на території України".

Врешті-решт, продавчиня заговорила українською.

Відео активно прокоментували користувачі мережі, засуджуючи як одну, так і іншу сторону конфлікту:

"Просто туристи не можуть зрозуміти, що Закарпаття – багатомовна область, а жіночка напробувалася мало винця – і потягнуло її",

"Я ніколи не мав нічого проти інших мов. Але якоюсь мірою ця жіночка має рацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" попала в скандал через надписи російською мовою.

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