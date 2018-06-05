Мне уже жуть как надоело выступать Капитаном Очевидность, но, ок, надо, так надо. Мне сейчас не до этого, поэтому кратко.

1. Было уже два брифинга. Масса прессы. Прямой эфир. Свой долг перед обществом я выполнил - общественно значимую информацию довел. Что можно было сказать, сказал. Больше мне добавить нечего. Не зажимал, не зарабатывал, девочку из себя не строил.

2. Все последующие интервью - попытки получить эксклюзив. Это право и даже обязанность коллег. Безусловно. Но и вы меня поймите. У меня в день несколько сотен звонков. Я отключил телефон. Мне сейчас вот вообще не до того, чтобы ходить и раздавать интервью. От слова совсем. Я не могу ответить всем. Скажите, почему тогда я должен выделить именно какой-то один канал?

3. Я понимаю желание получить первое эксклюзивное интервью, но делать кому бы то ни было контент и рейтинг не обязан. Извините, это уже мое право. Кто-то хочет получить рейтинговую программу? Ок. Но бесплатно я этого делать не буду и не хочу.

4. Поэтому был введен пейволл. Коллеги. Вот, правда, я безумно устал. Если это не понятно просто априори - вот намек.

5. Что касается денег. Да, про пятьдесят штук я серьезно. В стране, напомню, идет война. Сейчас вот стоит задача найти одних там ништяков. Не обязательных, но очень желательных. Ништяков надо много, очень много, стоят они дорого, и когда я думаю о конечной сумме, у меня холодеет в пятках. Такие суммы через Фейсбук не собрать. А еще медикам, а еще на топливо, медикаменты, переселенцы, и пр. и пр. Да, мне есть куда деть эти деньги. Если вы впервую очередь подумали именно о личном обогащении - это характеризует вас, а не меня.

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6. Я идиот, что отказался от интервью телеканалу "Россия". На эти деньги можно было бы пол-армии обеспечить. Но рвотный рефлекс сработал быстрее, чем мозг.

7. Что касается меня. Да, мне деньги тоже нужны. Я понятия не имею, как я буду дальше жить, где я буду дальше жить, на что я буду дальше жить. Чтоб вы понимали - у меня сейчас даже вилки государственные.

8. Я безумно благодарен Алесе Бацман за желание собрать денег моей семье, после известия о моем убийстве. Спасибо. Все деньги, естественно, так же пошли бы на АТО.

9. Но делать бесплатно контент, рейтинг каналу и возможность зарабатывать на рекламе я все равно не буду. Извините. Никакой новой общественно значимой информации у меня уже нет. Помочь я все равно уже ни чем не могу. А лично мне от вас ничего не надо, коллеги. Я не рвусь в эфир.

10. Если Алеся или кто-то из коллег в сложившейся ситуации захочет бесплатно поработать на меня и сделать эксклюзивный бесплатный контент и доходы от рекламы мне - я буду только за. Вот совсем за.

11. Когда был разговор с продюсером Алеси, я как раз написал пост, что интервью я давать больше не буду. Так что это не тайна.

12. Да, забыл. За сутки после известия о моем убийстве и до его опровержения на карточку пришло двадцать тысяч гривен. Я вам безумно благодарен, братцы, за это. За то, что хотели помочь моей семье. Спасибо вам огромное. Но принять эти деньги, понятное дело, я не могу. Они также все - еще раз большими буквами - ВСЕ - пойдут на АТО.

12. Примерно год назад, а может и больше, я дал разрешение сайту "Гордон" использовать мои тексты. Любые. На свой выбор. Все это время сайт "Гордон" БЕСПЛАТНО перепечатывал мои материалы. Мне не жалко. Читайте, люди. С данного момента это разрешение перестает действовать.

13. Именно этот текст я напечатать разрешаю.

Вкратце как-то так.