Українка Христина Раду відмовилася евакуюватися з Китаю, де бушує новий коронавірус COVID-2019, через страх, що її зацькують на батьківщині.
Дівчина розповіла виданню "Йод", що у Китаї відчуває себе в більшій безпеці, ніж в Україні. І це її засмучує до сліз (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).
Українка відчуває себе безпечніше в Китаї
instagram.com/tina.kristinaaaaa
Христина Раду проживає в місті Ічан, яке вже майже місяць закрите на карантин.
"Я хотіла уникнути цькування, яке зараз відбувається в Україні. Просто я знаю людей, які були тут туристами і полетіли додому, тому що у них не було грошей залишатися тут довше. Зараз вони не можуть перебувати в рідній країні через цькування. Чесно , я дуже засмучена. насправді, сльози на очах", - розповіла дівчина.
Українка відчуває себе безпечніше в Китаї
instagram.com/tina.kristinaaaaa
Раду поскаржилася, що люди через паніку не розуміють елементарних речей. "По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті хлопці, які прилетіли - нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на подібну ситуацію", – зазначила дівчина.
Українка впевнена, якщо вона повернулася б у свою рідну Одесу, то неодмінно зіткнулася б із цькуванням.
Українка відчуває себе безпечніше в Китаї
instagram.com/tina.kristinaaaaa
"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає хлопців з Одеси. І вдома буде те ж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють. Вибачте, правда, накипіло. Тому я і не полетіла. Це пов'язано тільки з цим. Повторюю, що я відчуваю себе тут у великій безпеці, тому що тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас піклуються. Я не впевнена, що, якщо до України дійде цей вірус - буду в такій же безпеці як у Китаї", – зауважила дівчина.
Замість карантину - ізоляція ⠀ Хотілося б сказати, що все добре і супер-пупер-здорово, але немає. ⠀ Сьогодні для мене день новин і подій. 😞 Те як мені відкривали вхідні двері і скільки людей шукали майстра для цієї справи - ви бачили в Сторіс. Але ще одне ... ⠀ Сьогодні оголосили про те, що карантин змінили на повній ізоляції. ⠀ Тобто ми не маємо право виходити на вулицю взагалі. Навіть квартири заборонено залишати. З завтрашнього дня тих, кого зловлять на вулицях міста, відправлять на примусову ізоляцію кудись туди ... Я навіть не стала цікавитися де це страшне місце. ⠀ До чого це я? З самого початку епідемії все навколо писали про це, говорили, дізнавалися, інформували людей, а зараз все зійшло нанівець і навіть мої знайомі кажуть: "У вас же там все добре вже, по новинах нічого страшного не передають." ⠀ Не вірте новин. Тут нічого хорошого, ситуація така ж як і на початку. Число жертв з кожним днем тільки зростає. І за останніми даними вірус може передається не тільки від людини до людини, але і через каналізаційні труби ... Так що й ізоляція не є надійним захисником. Тут тільки удача. ⠀ Більш 80,000 заражених і понад мільярд наляканих. Йдемо далі. # китай # коронавірус # Ухань # інстаграм # карантин # вірус # вірускітай #instagram #instalife #travel #wuhan #hubei
Як повідомляв OBOZREVATEL, мати українки, яку евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя, розповіла про загрози, які її дочка отримувала від співвітчизників.
Нагадаємо, що літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".
Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.
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