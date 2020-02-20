Українка Христина Раду відмовилася евакуюватися з Китаю, де бушує новий коронавірус COVID-2019, через страх, що її зацькують на батьківщині.

Дівчина розповіла виданню "Йод", що у Китаї відчуває себе в більшій безпеці, ніж в Україні. І це її засмучує до сліз (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Українка відчуває себе безпечніше в Китаї instagram.com/tina.kristinaaaaa

Христина Раду проживає в місті Ічан, яке вже майже місяць закрите на карантин.

"Я хотіла уникнути цькування, яке зараз відбувається в Україні. Просто я знаю людей, які були тут туристами і полетіли додому, тому що у них не було грошей залишатися тут довше. Зараз вони не можуть перебувати в рідній країні через цькування. Чесно , я дуже засмучена. насправді, сльози на очах", - розповіла дівчина.

Українка відчуває себе безпечніше в Китаї instagram.com/tina.kristinaaaaa

Раду поскаржилася, що люди через паніку не розуміють елементарних речей. "По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті хлопці, які прилетіли - нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на подібну ситуацію", – зазначила дівчина.

Українка впевнена, якщо вона повернулася б у свою рідну Одесу, то неодмінно зіткнулася б із цькуванням.

Українка відчуває себе безпечніше в Китаї instagram.com/tina.kristinaaaaa

"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає хлопців з Одеси. І вдома буде те ж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють. Вибачте, правда, накипіло. Тому я і не полетіла. Це пов'язано тільки з цим. Повторюю, що я відчуваю себе тут у великій безпеці, тому що тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас піклуються. Я не впевнена, що, якщо до України дійде цей вірус - буду в такій же безпеці як у Китаї", – зауважила дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати українки, яку евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя, розповіла про загрози, які її дочка отримувала від співвітчизників.

Нагадаємо, що літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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