"Я хочу! До чого тут ви?" Відомий журналіст оскандалився зверненням до вдови шахтаря

Журналіст телеканалу "Прямий", що подарував квартиру сім'ї загиблого у Львівській області шахтаря Михайла Павлика, грубо повівся з його вдовою.

Під час зйомок сюжету у квартирі Павлика журналіст Матвій Ганапольський спілкувався із вдовою, яка сильно плакала. Він попросив у свого асистента води. Жінка подумала, що це для неї, і запевнила, що не хоче пити, пише InfoResist (відео можна подивитися тут ).

У відповідь на це Ганапольський відповів: "Я хочу! До чого тут ви?"

Скріншот НВ

Нагадаємо, що обвал на шахті "Лісова" трапився 29 червня. У той самий день до Львівської області вирушив президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв допомогти сім'ям двох загиблих шахтарів.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський звернувся до журналістки "Прямого" зі словами: "Тому що ви, канал "Прямий", можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте "Прямий" канал, ми з вами пообіцяємо і разом із вами. Я куплю квартиру, що ви мене тут до інтерв'ю ведете?".

Однак до 3 червня сім'я шахтаря жодної інформації про купівлю квартири від президента не отримала, після чого телеканал купив її самостійно.

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