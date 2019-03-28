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"Я громадянин України": фанат "кримнаша" визнав п'ятирічну анексію

1.3тЧитати матеріал російською

Ялтинський журналіст Євген Гайворонський, якого заарештували за вживання наркотиків, написав заяву з проханням вважати його громадянином України.

Про це він повідомив у телефонній розмові зі своїми знайомими, передають Крим.Реалії. Примітно, що раніше він виступав на підтримку окупантів.

"Я вчора подав заяву про те, що прошу мене вважати громадянином України. Тобто офіційно, тобто, потрібно озвучити, щоб вжили заходів", – сказав Гайворонський.

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З аналогічною заявою, за словами журналіста, він виступив і в залі суду в Ялті. Гайворонський повідомив, що не показував паспорта, виданого йому в Криму, оскільки вважає документ незаконним.

Також, за словами журналіста, він підкреслив в суді, що "все, що відбувається в Криму останні п'ять років, неконституційно", і що він відмовляється брати участь в "антиконституційному документообігу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гайворонський заявив, що Крим треба рятувати від окупантів, оскільки люди розчарувалися в Росії.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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