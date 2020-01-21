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21 січня • оновлено в 19:13
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"Я громадянин України?" Чоловік, який вижив в авіакатастрофі, звернувся до Зеленського

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Українець Юрій Сон, який вижив в результаті авіакатастрофи в Казахстані, поскаржився на недбалість української влади.

У Facebook чоловік розповів, що пасажири, які вижили, отримали дуже серйозні травми, у деяких переломи хребтів. Однак в Казахстані про них подбали, тоді як українська сторона не надала належної допомоги.

"Відчуйте різницю: казахський уряд повністю оплатив наше, майже двотижневе, прибування в лікарні. Наше надіслало людину, яка сказала: "Якщо що, звертайтеся". Казахський уряд прислав кращого фахівця, щоб поставити нам вірний діагноз.

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Наше прикріпило середнього фахівця, який одного разу сконтактувався з фахівцями з Казахстану, а після жодного разу не підняв трубки, і не відповів ні на одне наше повідомлення. Казахський уряд всіляко сприяв пошуку наших речей в руїнах літака. Від нашого не отримали нічого, крім списку стоси паперів для отримання допомоги", – розповів він.

У Казахстані розбився пасажирський літак

У Казахстані розбився пасажирський літак

МВС Казахстану

За словами чоловіка, переліт на двох в "лежачому положенні" в Україні коштував 12 тисяч доларів, і компанія Air Astana навіть поступилася половиною цієї суми, тоді як в Департаменті консульської служби МЗС України зажадали "довести нездатність оплатити переліт самим".

"Офіс президента України, Володимир Зеленський, Людмила Денисова, я громадянин України?" – обурився Сон.

Юрій Сон (зліва)

Юрій Сон (зліва)

facebook.com/yuriy.son

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Сегодня государство платит только за гражданина Зеленвкого и его "друзей".
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну, ты же не "ангел". Вот когда станешь, тогда тебя бесплатно перевезут. А пока ты простой xoxoл, разбирайся сам.
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