"Я громадянин України?" Чоловік, який вижив в авіакатастрофі, звернувся до Зеленського

Українець Юрій Сон, який вижив в результаті авіакатастрофи в Казахстані, поскаржився на недбалість української влади.

У Facebook чоловік розповів, що пасажири, які вижили, отримали дуже серйозні травми, у деяких переломи хребтів. Однак в Казахстані про них подбали, тоді як українська сторона не надала належної допомоги.

"Відчуйте різницю: казахський уряд повністю оплатив наше, майже двотижневе, прибування в лікарні. Наше надіслало людину, яка сказала: "Якщо що, звертайтеся". Казахський уряд прислав кращого фахівця, щоб поставити нам вірний діагноз.

Наше прикріпило середнього фахівця, який одного разу сконтактувався з фахівцями з Казахстану, а після жодного разу не підняв трубки, і не відповів ні на одне наше повідомлення. Казахський уряд всіляко сприяв пошуку наших речей в руїнах літака. Від нашого не отримали нічого, крім списку стоси паперів для отримання допомоги", – розповів він.

У Казахстані розбився пасажирський літак МВС Казахстану

За словами чоловіка, переліт на двох в "лежачому положенні" в Україні коштував 12 тисяч доларів, і компанія Air Astana навіть поступилася половиною цієї суми, тоді як в Департаменті консульської служби МЗС України зажадали "довести нездатність оплатити переліт самим".

"Офіс президента України, Володимир Зеленський, Людмила Денисова, я громадянин України?" – обурився Сон.

Юрій Сон (зліва) facebook.com/yuriy.son

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.

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