"Я громадянин України?" Чоловік, який вижив в авіакатастрофі, звернувся до Зеленського

Українець Юрій Сон, який вижив в результаті авіакатастрофи в Казахстані, поскаржився на недбалість української влади.
У Facebook чоловік розповів, що пасажири, які вижили, отримали дуже серйозні травми, у деяких переломи хребтів. Однак в Казахстані про них подбали, тоді як українська сторона не надала належної допомоги.
"Відчуйте різницю: казахський уряд повністю оплатив наше, майже двотижневе, прибування в лікарні. Наше надіслало людину, яка сказала: "Якщо що, звертайтеся". Казахський уряд прислав кращого фахівця, щоб поставити нам вірний діагноз.
Наше прикріпило середнього фахівця, який одного разу сконтактувався з фахівцями з Казахстану, а після жодного разу не підняв трубки, і не відповів ні на одне наше повідомлення. Казахський уряд всіляко сприяв пошуку наших речей в руїнах літака. Від нашого не отримали нічого, крім списку стоси паперів для отримання допомоги", – розповів він.
У Казахстані розбився пасажирський літак
МВС Казахстану
За словами чоловіка, переліт на двох в "лежачому положенні" в Україні коштував 12 тисяч доларів, і компанія Air Astana навіть поступилася половиною цієї суми, тоді як в Департаменті консульської служби МЗС України зажадали "довести нездатність оплатити переліт самим".
"Офіс президента України, Володимир Зеленський, Людмила Денисова, я громадянин України?" – обурився Сон.
Юрій Сон (зліва)
facebook.com/yuriy.son
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію й висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.
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