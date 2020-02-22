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22 лютого • оновлено в 16:49
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"Я господар народу!" У Кременчуці депутат пригрозив "поставити раком" робітників: в мережу потрапило відео

3.3т
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Депутат Міської ради Кременчука Денис Терещенко влаштував перепалку зі співробітниками "Полтаваобленерго".

У мережу потрапило відео інциденту, на якому чутно, як політик пригрозив "поставити раком" електриків.

Депутата розлютило те, що вони почали роботу, не маючи при собі документів. На кадрах чутно, як він назвав себе "господарем народу" після того, як йому дорікнули в хамській поведінці.

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Денис Терещенко

Денис Терещенко

telegraf.in.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Сєвєродонецьку помічник "слуги" і депутат міськради влаштували епічно бійку.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Полтава
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