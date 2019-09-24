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24 вересня • оновлено в 11:14
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"Я – гей, а на війну пішов заради коханого": український воїн зробив камінг-аут

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41-річний ветеран АТО Василь Давиденко публічно заявив, що є геєм. Таке відкрите визнання своєї гомосексуальної орієнтації називають камінг-аутом.

Як пише BBC News Україна, він служив в ЗСУ, потім перейшов в один з добровольчих батальйонів Національної гвардії. З ним він поїхав на фронт, в Луганську область, в липні 2014-го. Зі служби його звільнили за станом здоров'я через контузії.

За словами Давиденка, головним мотивом піти на війну була любов, яка перевернула все його життя. Його хлопець Арсен з села в Західній Україні служив в армії.

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

Василь Давиденко з Арсеном

Василь Давиденко з Арсеном

BBC News Україна

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

Василь Давиденко

Василь Давиденко

BBC News Україна

"З Арсеном ми списалися в ВКонтакте. Не пам'ятаю навіть, хто перший написав. Він повинен був їхати в свою військову частину з Одеси через Львів. Поїзд стояв півгодини вночі на вокзалі. Арсен запропонував зустрітися. Ми поговорили - і він залишився. Вранці поїхав. Я сам себе не впізнавав. Це була платонічна любов. Ми на телефоні сиділи по кілька годин, в соцмережах вели тонни листування", - розповів військовий.

Пізніше він виїхав на фронт до Арсена, його частина стояла в місті Щастя. "В Щасті ми були щасливі", - згадує Давиденко.

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Арсен загинув під Луганськом в січні 2015 року. "У той день, коли я отримав повідомлення про загибель, я дотерпів до вечора, потім включив музику і почав плакати. Я так плакав, що навіть захлинався. Там не можна було кричати - в 800 метрах від нас стояли сепаратисти. Я плакав. Сказав своїм побратимам, що сталося. Потім були важкі обстріли - і це якось притупилося", - зазначив він.

"Коли повернувся до Івано-Франківська в березні 2015-го, я закрився в квартирі і дав собі волю. Як я там ридав ... Я кричав від болю шалено", - згадав Давиденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Марш рівності прийшли ЛГБТ-військові. Більше 30 українських захисників пройшла разом з усіма.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вин долго плакав,потом вставил дилдо в дупу и уснул,шоб увидеть любиМАха во сне,тфууу пля .какая гадость.сборище питоров.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Сколько романтизма. Надо,преумножать ваши ряды,что бы от потерь не было горечи. Герою слава. Ещё найдешь себе любовь,война идёт к концу.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Турчинов козалуп, Не сцы,он и на войне дорогу к концу найдет,он же питор.
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Upthefagsass Stuffthegrenade
Upthefagsass Stuffthegrenade
обоз, якого ...уя ви пропагадною підарасів займаєтесь!!?!?!?!?
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