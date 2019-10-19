"Я думаю, ти померла!" Користувачів у мережі розбурхало моторошне фото

У Reddit з'явилося дивне фото користувачки з ніком ScummyMoney, на якому було зображено її відображення в склі. Багатьом коментаторам воно нагадало привид.

На знімку вона сиділа навпроти скляної перегородки, по іншу сторону якої стояло крісло, повідомляє lenta.ru. Її відображення випадково збіглося з обрисами крісла, через що багатьом воно здалося схожим на сидячого в кріслі примару (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Я думаю, ти померла", "Можливо, саме в цьому місці вона загинула. Хтось кинув у неї сокиру", – припускають коментатори.

Reddit

Деякі писали, що фото їх лякає.

"Не буду брехати, я б у штани наробив, якби пройшов повз це скло. Не в настрої мати справу з привидами або одержимими духами кріслами", – стверджував один із користувачів.

"Я намагаюся триматися подалі від відьом, що публікують пости про привиди", – додав інший.

Частині користувачів відображення нагадало про ілюзію "Привид Пеппера", коли за допомогою листа скла і спеціальної технології освітлення фокусники змушують об'єкти з'являтися або зникати, а також робити їх прозорими.

ScummyMoney / Reddit

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