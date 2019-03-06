"Повернення" екс-ватажка "ДНР" в Україну отримало несподіваний поворот

Інформація про повернення в Україну колишнього "глави ЦВК ДНР" Романа Лягіна, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року, не підтвердилася.

Про повернення екс-ватажка "ДНР" раніше повідомила народний депутат від фракції "Самопоміч" Наталія Веселова на своїй сторінці у Facebook. Як писала народна обраниця, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки і почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал".

"Отримавши волю, він втік до РФ. Там на нього чекала в'язниця. У нього залишився один шлях: Україна, де він пройшов за програмою СБУ "На тебе чекають вдома", і став цінним свідком. Для України дуже важливо мати якомога більше таких свідків. Ними могли б стати і Захарченко з Плотницьким, якби не були б такими впевненими у своїх російських кураторах", — написала Веселова.

Втім, у коментарях до посту народний депутат написала, що почала сумніватися у джерелах інформації і уточнюватиме дані.

OBOZREVATEL зв'язався з Наталією Веселовою, яка повідомила, що дійсно не знайшла підтвердження даної інформації, хоча раніше чула про це від декількох джерел.

"Насправді мені давно про це говорили з декількох джерел, але я почала шукати підтвердження цієї інформації і поки не знайшла. Тому я навіть приберу цей пост. Але, якщо чесно, я була впевнена, що він в Україні", — сказала вона.

Про повернення Лягіна в Україну за програмою "На тебе чекають вдома" не чули і в самому СБУ.

"Я нічого не можу сказати, я про таку інформацію нічого не чула і не бачила. Але треба уточнювати. Це міг бути будь-який підрозділ, якщо це правда", — сказала у коментарі OBOZREVATEL спікер відомства Олена Гітлянська.

Роман Лягін РИА Новости

Довідка: Роман Лягін уродженець українського міста Донецьк. Член колишньої "Партії регіонів", у 2007 році відкрито виступав за приєднання східних регіонів до Росії і знищення України.

Під час російської агресії проти України у 2014 році брав активну участь у спробах створення "Донецької народної республіки", був головою ЦВК на незаконному референдумі 11 травня 2014 року про надання суверенітету "ДНР".

16 травня 2014 року призначений "міністром" праці та соціальної політики самопроголошеної "ДНР"

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