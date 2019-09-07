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8 вересня • оновлено в 10:59
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"Я бачу тебе!" У мережі опублікували зворушливе відео з мамою Сенцова

8.6т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

Сюжет опублікували "Крим.Реалії". Жінка дивилася пряму трансляцію повернення політв'язнів вдома, в кримському селі Скалисте, а в аеропорту "Бориспіль" його зустрічала дочка Аліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після виходу з літака режисер зробив матері дзвінок. "Олеже, синку! Я бачу тебе! Я бачу, ти з Алінкою. Як? Ти її впізнав хоч? Вона не вища за тебе? Ну давай, моя радість, цілую, обіймаю. До завтра", – сказала вона синові.

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"Я його дочекалася! Я завтра його обійму", – додала журналістам Людмила Сенцова.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська розлютилася через звільнення з російського полону Олега Сенцова. Вона заявила, що його звільнення було вимушеним заходом, але російським спецслужбам відомо про всі його "планах".

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Олег Сенцов
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Junio Van
Junio Van
террориста-,, режиссера,, ждёт что-то не очень хорошее...
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Dell Alex
Dell Alex
Мудак + мама Сенцова...
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филипп филипыч
филипп филипыч
почему? объясните мне пожалуйста, почему Украина отдала 23 украинца на обмен? Россия из 35 отдала 35 украинцев. Украина из 35 всего 12 россиян. ПОЧЕМУ? майдановцы есть аргументированное объяснение?
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