"Я бачу тебе!" У мережі опублікували зворушливе відео з мамою Сенцова

У мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

Сюжет опублікували "Крим.Реалії". Жінка дивилася пряму трансляцію повернення політв'язнів вдома, в кримському селі Скалисте, а в аеропорту "Бориспіль" його зустрічала дочка Аліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після виходу з літака режисер зробив матері дзвінок. "Олеже, синку! Я бачу тебе! Я бачу, ти з Алінкою. Як? Ти її впізнав хоч? Вона не вища за тебе? Ну давай, моя радість, цілую, обіймаю. До завтра", – сказала вона синові.

"Я його дочекалася! Я завтра його обійму", – додала журналістам Людмила Сенцова.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська розлютилася через звільнення з російського полону Олега Сенцова. Вона заявила, що його звільнення було вимушеним заходом, але російським спецслужбам відомо про всі його "планах".

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