Wizz Air скасувала усі рейси з України в Угорщину

Під скорочення потрапили рейси з п’яти українських міст. hrk.aero

Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air скасувала всі рейси між Україною та Угорщиною до кінця вересня.

Як повідомляє Lowcost.UA, Угорщина закриє свої кордони для нерезидентів з 1 вересня, щоб спробувати обмежити зростаючу кількість випадків інфікування на коронавірус.

Загалом, Wizz Air планує скасувати рейси за понад 60 напрямками до Будапешта та Дебрецена.

Під скорочення потраплять і рейси до угорської столиці з п’яти міст України:

Київ – Будапешт до 30 вересня;

Львів – Будапешт до 1 жовтня;

Запоріжжя – Будапешт до 2 жовтня;

Одеса – Будапешт до 2 жовтня;

Харків – Будапешт до 3 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через заборону на в'їзд в Україну іноземців (з 28 серпня по 28 вересня) авіакомпанія МАУ оголосила, що повністю закриє низку рейсів, а за частиною напрямків скоротить частоту вильотів.

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