Wizz Air скасувала усі рейси з України в Угорщину

Під скорочення потрапили рейси з п’яти українських міст. hrk.aero
Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air скасувала всі рейси між Україною та Угорщиною до кінця вересня.
Як повідомляє Lowcost.UA, Угорщина закриє свої кордони для нерезидентів з 1 вересня, щоб спробувати обмежити зростаючу кількість випадків інфікування на коронавірус.
Загалом, Wizz Air планує скасувати рейси за понад 60 напрямками до Будапешта та Дебрецена.
Під скорочення потраплять і рейси до угорської столиці з п’яти міст України:
Київ – Будапешт до 30 вересня;
Львів – Будапешт до 1 жовтня;
Запоріжжя – Будапешт до 2 жовтня;
Одеса – Будапешт до 2 жовтня;
Харків – Будапешт до 3 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через заборону на в'їзд в Україну іноземців (з 28 серпня по 28 вересня) авіакомпанія МАУ оголосила, що повністю закриє низку рейсів, а за частиною напрямків скоротить частоту вильотів.
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